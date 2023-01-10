Hakan Yelbiz... MÜZİK DÜNYASININ ACI KAYBI!

Muğla’nın Milas ilçesi yakınlarında meydana gelen kazada otomobili ile dereye uçan müzisyen ve söz yazarı Hakan Yelbiz yaşamını yitirdi, arkadaşı yaralandı.

Muğla'nın Milas ilçesine bağlı Selimiye Köyü yakınlarında Milas İzmir Karayolu'nda meydana gelen kazada müzisyen ve söz yazarı Hakan Yelbiz'in kullandığı 35 BFR 639 plakalı otomobil bilinmeyen bir nedenle yoldan çıkarak dereye uçtu.

Vatandaşların kazayı görerek haber vermesi üzerine olay yerine çok sayıda ambulans, polis ve kurtarma ekipleri sevk edildi.

HAYATINI KAYBETTİ

Takla atarak dereye uçan otomobilde sıkışan Hakan Yelbiz ile arkadaşı S.A.Y. Muğla Büyükşehir İtfaiyesi ekipleri tarafından hurda haline gelen otomobilden çıkarılarak ambulans ile Milas Devlet Hastanesi'ne kaldırıldı.

Yelbiz'in yapılan tüm müdahalelere rağmen yaşamını yitirdiği, arkadaşı S.A.Y.'nin ise tedavisinin devam ettiği belirtildi. Yelbiz'in cenazesi otopsi için Muğla Adli Tıp Kurumu'na gönderildi.