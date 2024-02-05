HAÇİKO Derneği Başkanı: Depremin yıldönümünde acıları sarmaya devam edeceğiz

Başkanı olduğu HAÇİKO derneği olarak bölgeyi bir gün bile terk etmediklerini ve 1 yıldır hem hayvanlara hem de insanlara yardım etmeye devam ettiklerini söyleyen Gedik 'depremin yıldönümünde acıları sarmaya devam edeceğimizin sözünü veriyorum' dedi.