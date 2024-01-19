Gönül Dağı'nın 123. bölümünde neler olacak:

Roketin ikinci kez patlamasından sonra kasabalıların evlerine zarar gelmiştir. Kasabalılar amcaoğullarından şikayetçi olurlar. Taner, bir yandan roketin patlamasının sebebini araştırırken, diğer yandan kasabalının baskısıyla karşılaşır. Amcaoğulları bu durumda ne yapacaktır?

Cemile ve Asuman, eşleri için endişelenir. Artık TVR için çalışmalarını istemezler. Ramazan ve Veysel'in tepkisi ne olacaktır?

Elif, sağlık ocağında buldukları bebeğin yurda verilmesinden dolayı üzgündür. Kenan eşini mutlu edebilmek için ne yapacaktır?