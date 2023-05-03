Galatasaray'a küfreden Ertan Saban'a küfürle karşılık veren Şahin Irmak, özür diledi

Galatasaray taraftarına küfreden meslektaşı Ertan Saban'a tepki göstererek küfür eden Şahin Irmak, özür diledi. Kendine yakışmayan bir davranışta bulunduğunu söyleyen Irmak, "Dün kendime de yakıştırmadığım bir laf ettiğim için Ertan Saban'dan özür dilerim. Buradan özür dilerim… Zira tenha da edilen özrün bir kıymeti yoktur" dedi.

Show TV ekranlarında yayınlanan Gelsin Hayat Bildiği Gibi dizisinin başrol oyuncusu Ertan Saban, Galatasaray-Beşiktaş maçının ardından bir video yayınlayarak Galatasaray' küfretti. Saban, görüntülerin tepki çekmesiyle özür dilerken meslektaşı Şahin Irmak da küfrettiği videoya küfrederek karşılık verdi.

ÜNLÜ İSİMLER BİRBİRİNE GİRDİ

Instagram hesabından Saban'ın küfrettiği videosunu yayınlayan Şahin Irmak, "Ağzından çıkanı duymayan, sevinmeyi bilmeyen y..şak" ifadelerini kullandı. Irmak'ın paylaşımına tepki gösteren oyuncu Sinan Tuzcu da "Galatasaray taraftarıyım, çocukluk aşkımdır bilen bilir, yıllarca deplasman demeden maçtan maça koştum, tribün ne söylüyorsa ben de söylerim arkadaş, gereksiz duyar kasmak saçma! Ertan Saban iyi Beşiktaşlıdır, kazanmış maçı, kutlamasını yapıyor, bu kadar basit. Saçmalamayın… Eleştirenlerin her birinin ağız dolusu bağıra bağıra söylediği şarkıları da biliriz. Ahlak zabıtası kesilmenin anlamı yok" ifadelerini kullandı. Tuzcu'nun sözlerine sinirlenen Irmak, "Aynen Sinan birbirimize ana avrat sövmeye devam. Ahlak zabıtalığının lüzumu yok!" cevabını verdi.

ŞAHİN IRMAK ÖZÜR DİLEDİ

Saban için yaptığı paylaşımın gündem olmasıyla yaptığının kendisini yakışmadığını söyleyen Şahin Irmak, yeni bir paylaşım daha yaparak özür diledi. Oyuncu yeni paylaşımında "Dün kendime de yakıştırmadığım bir laf ettiğim için Ertan Saban'dan özür dilerim. Buradan özür dilerim… Zira tenha da edilen özrün bir kıymeti yoktur. Bu gerginlikten nemalanmaya çalışan sektördeki bazı kişileri de görmüş olduk! Dost yüzlü, dost gülücüklü" ifadelerini kullandı.