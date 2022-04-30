Feyza Aktan'dan Özcan Deniz'e Jet Yanıt: Bu Bir Kaçırma Eylemi Değil!

Şarkıcı ve oyuncu Özcan Deniz oğlunun doğum gününü sosyal medya hesabından paylaştığı fotoğraflarla kutladı. Deniz, hemen ardından eski eşi Feyza Aktan'a ateş püskürdü. Deniz, "Zalimlik bu sene de sahnelendi" diyerek Aktan'ın, haftalardır oğlunu kendisinden kaçırdığını iddia etti.

Feyza Aktan ise Özcan Deniz'in iddiasına sosyal medyadan cevap verdi: Bu bir kaçırma eylemi değil. Üzerime oturtulmaya çalışılan "zalim anne" sıfatından artık çok sıkıldım.

İşte Feyza Aktan'ın o paylaşımı:

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