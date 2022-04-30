Feyza Aktan'dan Özcan Deniz'e Jet Yanıt: Bu Bir Kaçırma Eylemi Değil! - Haberler

HABER

SON DAKİKA

GÜNCEL

EKONOMİ

MAGAZİN

SPOR

DÜNYA

TURİZM

TÜMÜ
Üye Girişi
Haberi Paylaş

Feyza Aktan'dan Özcan Deniz'e Jet Yanıt: Bu Bir Kaçırma Eylemi Değil!

Snob Magazin - Magazin
 - Güncelleme:
Feyza Aktan'dan Özcan Deniz'e Jet Yanıt: Bu Bir Kaçırma Eylemi Değil!

Özcan Deniz oğlu Kuzey'i kendisine göstermeyen eski eşi Feyza Aktan'ı suçlamıştı. Feyza Aktan, Özcan Deniz'in iddiasına cevap verdi: Bu bir kaçırma eylemi değil. Üzerime oturtulmaya çalışılan "zalim anne" sıfatından artık çok sıkıldım.

Şarkıcı ve oyuncu Özcan Deniz oğlunun doğum gününü sosyal medya hesabından paylaştığı fotoğraflarla kutladı. Deniz, hemen ardından eski eşi Feyza Aktan'a ateş püskürdü. Deniz, "Zalimlik bu sene de sahnelendi" diyerek Aktan'ın, haftalardır oğlunu kendisinden kaçırdığını iddia etti.

Feyza Aktan ise Özcan Deniz'in iddiasına sosyal medyadan cevap verdi: Bu bir kaçırma eylemi değil. Üzerime oturtulmaya çalışılan "zalim anne" sıfatından artık çok sıkıldım.

İşte Feyza Aktan'ın o paylaşımı:

Snob Magazin / Magazin

Özcan Deniz, Feyza Aktan, Medya, Doğum, Magazin, Haberler

beğendim
alkışladım
beğenmedim
güldüm
üzüldüm
sinirlendim
şaşırdım
500
Yazılan yorumlar hiçbir şekilde Haberler.com’un görüş ve düşüncelerini yansıtmamaktadır. Yorumlar, yazan kişiyi bağlayıcı niteliktedir.
title