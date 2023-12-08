Fenerbahçe Romanı Çok Yakında Satışa Çıkacak

Fenerbahçe için çekilen filmden sonra kısa süre sonra kitapçılarda satılmaya başlanacak olan roman için Fenerbahçe taraftarlarının yoğun ilgi göstereceği belirtildi.

Fenerbahçe için çekilen filmden sonra kısa süre sonra kitapçılarda satılmaya başlanacak olan roman için Fenerbahçe taraftarlarının yoğun ilgi göstereceği belirtildi.

DurakMedya'da yer alan habere göre Fenerbahçe'nin romanını taraftarlar sabırsızlıkla bekliyor.

"SEVDAMIZ FENERBAHÇE"

Duayen gazeteci ve televizyoncu Uğur Dündar tarafından yazılan " Sevdamız Fenerbahçe" romanı raflarda yerini almak için gün sayıyor.

Dündar " Cumhuriyetimizin 100. yılında büyük Fenerbahçe ailesine bu anı-roman, benden naçizane bir armağan olarak çok yakında piyasayaçıkıyor" dedi.