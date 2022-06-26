Evlilik İçin İlk Adımı Attılar! - Haberler

HABER

SON DAKİKA

GÜNCEL

EKONOMİ

MAGAZİN

SPOR

DÜNYA

TURİZM

TÜMÜ
Üye Girişi
Haberi Paylaş

Evlilik İçin İlk Adımı Attılar!

Snob Magazin - Magazin
 - Güncelleme:
Evlilik İçin İlk Adımı Attılar!

Şarkıcı ve oyuncu Oğuzhan Koç, sevgilisi Demet Özdemir'i ailesinden istedi ve çift söz yüzüklerini taktı.

Ünlü oyuncu Demet Özdemir, Zekariyaköy'deki evinde Oğuzhan Koç ve ailesini ağırladı.

Kız isteme merasiminden sonra ünlü çiftin nişan yüzükleri aile arasında takıldı.

Oğuzhan Koç ailesiyle birlikte Demet Özdemir'in evine giderek Demet Özdemir'i annesinden istedi.

Ardından yüzüklerin takıldığı gün nişan da yapıldı.

Çift, yaz sonuna kadar evlenmeyi planlıyor. Yer ve mekanın henüz belli olmadığını söyleyen ikili henüz bir yere karar veremedi.

Snob Magazin / Magazin

Magazin Haberler

beğendim
alkışladım
beğenmedim
güldüm
üzüldüm
sinirlendim
şaşırdım
500
Yazılan yorumlar hiçbir şekilde Haberler.com’un görüş ve düşüncelerini yansıtmamaktadır. Yorumlar, yazan kişiyi bağlayıcı niteliktedir.
Bu haber Snob Magazin tarafından hazırlanmış olup habere Haberler.com tarafından hiçbir editöryal müdahalede bulunulmamıştır. Snob Magazin tarafından hazırlanan bütün haberler sitemizde hazırlandığı şekliyle otomatik servis edilmektedir. Bu nedenle haberin hukuki muhatabı Snob Magazin kurumudur.
title