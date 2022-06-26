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İkinci El Eşyalarını Satıyor Evlilik İçin İlk Adımı Attılar! Şarkıcı ve oyuncu Oğuzhan Koç, sevgilisi Demet Özdemir'i ailesinden istedi ve çift söz yüzüklerini taktı. Ünlü oyuncu Demet Özdemir, Zekariyaköy'deki evinde Oğuzhan Koç ve ailesini ağırladı. Kız isteme merasiminden sonra ünlü çiftin nişan yüzükleri aile arasında takıldı. Oğuzhan Koç ailesiyle birlikte Demet Özdemir'in evine giderek Demet Özdemir'i annesinden istedi. Ardından yüzüklerin takıldığı gün nişan da yapıldı. Çift, yaz sonuna kadar evlenmeyi planlıyor. Yer ve mekanın henüz belli olmadığını söyleyen ikili henüz bir yere karar veremedi. Snob Magazin / Magazin Magazin Haberler

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