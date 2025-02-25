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Elif Buse Doğan, formunun sırrını verdi: Tek öğün besleniyorum

Elif Buse Doğan, formunun sırrını verdi: Tek öğün besleniyorum
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Ünlü şarkıcı Elif Buse Doğan, fit görünümünün sırrını açıkladı. 'Samsak Döveci' şarkısıyla tanınan Doğan, fit olmanın sırrının tek öğün yemek ve spor olduğunu belirtti.

"Samsak Döveci" şarkısıyla büyük bir üne kavuşan şarkıcı Elif Buse Doğan, güzelliği ve fit görünümüyle beğeni topluyor. Şarkıcı fitlik sırrını ilk kez açıkladı.

Elif Buse Doğan, günlük beslenme düzeni hakkında Gel Konuşalım'da şunları söyledi:

"ÇOK ACIKIYORUM"

"Tek öğün besleniyorum ve spor yapıyorum. Aslında çok acıkıyorum ama sürekli geçiştiriyorum. Saat 2-3 gibi yemek yiyorum. Meyve tüketmeyi tercih ediyorum. İstediğim her şeyi yiyorum, bu benim bünyem için doğru olan. Sporla birleştiriyorum"

SPORLA DESTEKLİYOR

Şarkıcı, ayrıca 1.74 boyunda ve 54 kilo olduğunu söyledi. Doktor kontrolünde beslenmesine dikkat ettiğinin altını çizen şarkıcı, bunları sporla da desteklediğini ifade etti.

Elif Buse Doğan, formunun sırrını verdi: Tek öğün besleniyorum

Haberler.com / Rumeysa Aydın - Magazin
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Yorumlar (4)

Haber YorumlarıMapo 77:

sosislemi besleniyosun

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Haber YorumlarıMuhammet Akbulut:

SEN BU KAFA İLE DEVAM ET, VİTAMİNSİZLİKTEN ENFEKSİYON KAPINCA GÖRÜRÜRÜM SENİ.HAY ALLAHIM YAA

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Haber YorumlarıErsin Altun:

yrraha gtüne bi koycan zıplıcak

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Haber YorumlarıTwister:

fiZik görmesek tamam da bumu yani hay Allah'ım

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