Davulcu olayı abartınca milli futbolcu anında müdahale etti

Oyuncu Hazal Çağlar ile milli futbolcu Samet Akaydın, düğün öncesi kına gecesi düzenledi. Geceden paylaşılan görüntülerde Akaydın'ın davulcunun abartılı hareketlerine müdahale ettiği anlar dikkat çekti.

29 yaşındaki oyuncu Hazal Çağlar ile 31 yaşındaki milli futbolcu Samet Akaydın, evlilik hazırlıklarına devam ediyor. İlişkileri geçtiğimiz aylarda ortaya çıkan çift, gözlerden uzak yaşamayı tercih etse de özel anlarını zaman zaman sosyal medyada takipçileriyle paylaşıyor.

EVLİLİK TEKLİFİ SOSYAL MEDYADA GÜNDEM OLMUŞTU

Çift, ilk mutluluk pozlarını Instagram'dan paylaşmış, Samet Akaydın da bu paylaşımların ardından Hazal Çağlar'a evlenme teklifinde bulunmuştu. Çağlar, romantik anları "Evet dedim!" notuyla sosyal medya hesabından yayınlayarak takipçilerinin beğenisine sunmuştu.

DÜĞÜN İÇİN GÜN SAYIYORLAR

Hazal Çağlar ile Samet Akaydın, 15 Haziran'da nişanlanarak evlilik yolunda ilk adımı atmıştı. Düğün için gün sayan çift, ailelerin ve yakın dostların katılımıyla bir kına gecesi organize etti. Hazal Çağlar, geceden kareleri sosyal medya hesabından paylaştı.

DAVULCUYA MÜDAHALE ETTİ

Kına gecesinden yayınlanan bir görüntüde Samet Akaydın'ın, davulcunun abartılı hareketlerine daha fazla dayanamayarak müdahale ettiği anlar öne çıktı.

