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Cezayir'i öldürmeye karar veren Berfin, beklenmedik bir anda onu yakalar

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Cancal'ın ve Berfin'in hainliği ortaya çıkınca Cezayir'in yapacaklarından korkan Berfin, Cezayir'i öldürmeye karar verir. Berfin, Cezayir'i takip edip tam da Leyla ile baş başa olacakları bir anda onu yalnız yakalar. Silahını çekip ateşler. Diğer tarafta Gardaşov, Süslü'nün silah fabrikasını almasıyla Gedik Ali ve Koslu'nun hedefi haline gelir. Ancak bu düşmanlığı açık açık değil de gizli kapaklı, başkalarını kullanarak yaparlar. Gardaşov onları alt etmek için uğraşırken Cezayir dostunu yalnız bırakmaz. Onbeşli ve Emina birlikte geçmişleri ile yüzleşirlerken Tazıyev de peşlerindedir. Ateş ve kızı Ada, Elif'in çabalarıyla birbirlerine ısınmaya başlamışlardır. Gülcan ise Taziyev'in uyarılarına rağmen Gardaşov' dan uzak duramamaktadır.

51.Bölüm:

Cancal'ın ve Berfin'in hainliği ortaya çıkınca Cezayir'in yapacaklarından korkan Berfin, Cezayir'i öldürmeye karar verir. Berfin, Cezayir'i takip edip tam da Leyla ile baş başa olacakları bir anda onu yalnız yakalar.

Silahını çekip ateşler. Diğer tarafta Gardaşov, Süslü'nün silah fabrikasını almasıyla Gedik Ali ve Koslu'nun hedefi haline gelir. Ancak bu düşmanlığı açık açık değil de gizli kapaklı, başkalarını kullanarak yaparlar.

Gardaşov onları alt etmek için uğraşırken Cezayir dostunu yalnız bırakmaz.

Onbeşli ve Emina birlikte geçmişleri ile yüzleşirlerken Tazıyev de peşlerindedir. Ateş ve kızı Ada, Elif'in çabalarıyla birbirlerine ısınmaya başlamışlardır.

Gülcan ise Taziyev'in uyarılarına rağmen Gardaşov' dan uzak duramamaktadır.

Kaynak: Magazinkolik / Magazin

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