Bursa- Amed maçındaki olaylara, ünlü isimler tepki gösterdi! Tek bir noktaya vurgu yaptılar

TFF 2. Lig'deki Bursaspor-Amedspor maçında yaşanan olaylara ünlüler dünyasından tepki geldi. Başta Armağan Çağlayan olmak üzere bütün isimler, her türlü ırkçılağa ve ayrımcılığa karşı olduklarını dile getirdi.

TFF 2'nci Lig Beyaz Grup mücadelesinde Bursaspor'un Amedspor'u 2-1 mağlup ettiği maçta çıkan olaylar ülke gündemine oturdu. Olaylar ilgili birçok kesimden tepki gelirken, ünlüler dünyasından konuyla ilgili paylaşım geldi. Ünlü isimler sosyal medya hesaplarından "Irkçılık ve şiddete hayır" diyerek olaya tepki gösterdi. İşte Bursaspor-Amedspor maçındaki yaşananlara gelen tepkiler;

Gökhan Özoğuz

"Türkiyede ve Dünyada her zaman her türlü ırkçılığa ve ayrıma karşı demir bir yumruk gibi durmak İnsan ı kamil görevidir!"

"Bu faşist ve ırkçı çirkinliği, # Bursaspor taraftarlarının içine sızmış kargaşa, provokasyon başlatanlar olduğunu, Herkes gün gibi biliyor. Bursaspor taraftarını Tüm Türkiye bilir ve tanır. Alçak hamlelerinizle kirletmeyin nadide kulüplerimizi!"

Armağan Çağlayan

"Ayıp be! Ayıp ! Hepimizi aptal yerine koyuyorsunuz! Irkçılık insanlık suçudur ! Alman'a karşı da yapsan ırkçısın, Fransız'a karşı da yapsan ırkçısın, Kürtlere karşı da yapsan ırkçısın! Irkçı, ırkçıdır!"

Ceylan Ertem

"Irkçılık ve şiddete hayır!"

İlyas Salman

"Dövüp atkı tutturduğunuz, beyaz toros, yeşil resimleri gösterdiğiniz insanların o stadyumu ülke sevgisiyle dolup taşarak mı terk ettiğini sanıyorsunuz? Döverek belki egemen olursun ama insanları kazanamazsın."

Berna Laçin

"Bakın "Hükümet İstifa" sloganı futbolu siyasetleştirmez, asıl budur siyasetin sahaya inmesi! Neler oluyor?"

Sermiyan Midyat

"Irkçılığın Türk'ü, Kürt'ü, Japon'u, Alman'ı, Siyah'ı, Beyaz'ı olmaz. Irkçılık ırkçılıktır!Bizlerin ihtiyacı olan ise; çok kültürlülüğün zenginliği, özgürce yaşamanın onuru, fikrin ve ifadenin hürriyeti, birlik ve beraberliğin güzelliğidir."

NE OLMUŞTU?

TFF 2'nci Lig Beyaz Grup mücadelesinde Bursaspor, sahasında Amedspor'u 2-1 mağlup etti. Karşılaşma öncesinde başlayan olaylar saha içine de yansıdı Sahaya yabancı maddelerin yağdığı maçta tribünde açılan "Beyaz Toros" ile "Yeşil" kod adlı Mahmut Yıldırım pankartları damga vurdu. Mücadelede yaşananlara futbolseverler, siyasetçiler ve ünlü isimler tepki gösterdi.