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Bursa- Amed maçındaki olaylara, ünlü isimler tepki gösterdi! Tek bir noktaya vurgu yaptılar

Magazin Haberleri

TFF 2. Lig'deki Bursaspor-Amedspor maçında yaşanan olaylara ünlüler dünyasından tepki geldi. Başta Armağan Çağlayan olmak üzere bütün isimler, her türlü ırkçılağa ve ayrımcılığa karşı olduklarını dile getirdi.

TFF 2'nci Lig Beyaz Grup mücadelesinde Bursaspor'un Amedspor'u 2-1 mağlup ettiği maçta çıkan olaylar ülke gündemine oturdu. Olaylar ilgili birçok kesimden tepki gelirken, ünlüler dünyasından konuyla ilgili paylaşım geldi. Ünlü isimler sosyal medya hesaplarından "Irkçılık ve şiddete hayır" diyerek olaya tepki gösterdi. İşte Bursaspor-Amedspor maçındaki yaşananlara gelen tepkiler;

"Türkiyede ve Dünyada her zaman her türlü ırkçılığa ve ayrıma karşı demir bir yumruk gibi durmak İnsan ı kamil görevidir!"

"Bu faşist ve ırkçı çirkinliği, # Bursaspor taraftarlarının içine sızmış kargaşa, provokasyon başlatanlar olduğunu, Herkes gün gibi biliyor. Bursaspor taraftarını Tüm Türkiye bilir ve tanır. Alçak hamlelerinizle kirletmeyin nadide kulüplerimizi!"

Bursa- Amed maçındaki olaylara ünlü isimler tepki gösterdi! Tek bir noktaya vurgu yaptılar

"Ayıp be! Ayıp ! Hepimizi aptal yerine koyuyorsunuz! Irkçılık insanlık suçudur ! Alman'a karşı da yapsan ırkçısın, Fransız'a karşı da yapsan ırkçısın, Kürtlere karşı da yapsan ırkçısın! Irkçı, ırkçıdır!"

Bursa- Amed maçındaki olaylara ünlü isimler tepki gösterdi! Tek bir noktaya vurgu yaptılar

"Irkçılık ve şiddete hayır!"

Bursa- Amed maçındaki olaylara ünlü isimler tepki gösterdi! Tek bir noktaya vurgu yaptılar

"Dövüp atkı tutturduğunuz, beyaz toros, yeşil resimleri gösterdiğiniz insanların o stadyumu ülke sevgisiyle dolup taşarak mı terk ettiğini sanıyorsunuz? Döverek belki egemen olursun ama insanları kazanamazsın."

Bursa- Amed maçındaki olaylara ünlü isimler tepki gösterdi! Tek bir noktaya vurgu yaptılar

"Bakın "Hükümet İstifa" sloganı futbolu siyasetleştirmez, asıl budur siyasetin sahaya inmesi! Neler oluyor?"

Bursa- Amed maçındaki olaylara ünlü isimler tepki gösterdi! Tek bir noktaya vurgu yaptılar

"Irkçılığın Türk'ü, Kürt'ü, Japon'u, Alman'ı, Siyah'ı, Beyaz'ı olmaz. Irkçılık ırkçılıktır!Bizlerin ihtiyacı olan ise; çok kültürlülüğün zenginliği, özgürce yaşamanın onuru, fikrin ve ifadenin hürriyeti, birlik ve beraberliğin güzelliğidir."

Bursa- Amed maçındaki olaylara ünlü isimler tepki gösterdi! Tek bir noktaya vurgu yaptılar

TFF 2'nci Lig Beyaz Grup mücadelesinde Bursaspor, sahasında Amedspor'u 2-1 mağlup etti. Karşılaşma öncesinde başlayan olaylar saha içine de yansıdı Sahaya yabancı maddelerin yağdığı maçta tribünde açılan "Beyaz Toros" ile "Yeşil" kod adlı Mahmut Yıldırım pankartları damga vurdu. Mücadelede yaşananlara futbolseverler, siyasetçiler ve ünlü isimler tepki gösterdi.

Zehra Yaşık
Zehra Yaşık
Editör Haberler.com - Magazin

Bursaspor Amedspor Magazin Spor Haberler

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Yorumlar (2)

burcu özgğl:

Ne çabuk unuttunuz Amedsporlu sözde futbolcuların Sakarya maçında sahada futbolcuları jiletlediğini o zaman neredeydiniz?

Cevap Yaz13Yayından Kaldır
Hamit Gündoğdu:

Olmaması gereken olayların başı Diyarbakır'da başladı ve caydırıcı bir yargılama olmayınca rövanşı Bursa'da sergilendi. İki tarafa da uyarıdır.. adam olun topunuzu oynayın ve bu ülkenin gerçek sahiplerinin tepesini attırmayın...

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