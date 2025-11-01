Bakan Osman Aşkın Bak, Sinan Akçıl ile sahnede şarkı söyledi

Haberler

Gençlik ve Spor Bakanlığı'nın düzenlediği Gençler Arası Ses Yarışması Türkiye Finali, İstanbul'da renkli görüntülere sahne oldu. Bakan Osman Aşkın Bak, final gecesinde şarkıcı Sinan Akçıl ile birlikte sahneye çıkarak şarkı söyledi.

  • Gençler Arası Ses Yarışması'nın Türkiye finali İstanbul'daki Yıldız Teknik Üniversitesi Davutpaşa Kampüsü Kongre Merkezi'nde düzenlendi.
  • Yarışma Gençlik ve Spor Bakanlığı tarafından organize edildi.

Gençlik ve Spor Bakanlığı tarafından düzenlenen Gençler Arası Ses Yarışması'nın Türkiye finali, İstanbul'daki Yıldız Teknik Üniversitesi Davutpaşa Kampüsü Kongre Merkezi'nde yapıldı. "Sahne sırası sende" sloganıyla düzenlenen etkinlik, gençlerin müzik alanındaki yeteneklerini sergilediği renkli bir akşama sahne oldu.

BAK: "GÜZEL BİR AKŞAM OLACAĞINA İNANIYORUM"

Final programını, Gençlik ve Spor Bakanı Osman Aşkın Bak, Gençlik Hizmetleri Genel Müdürü Enes Efendioğlu ve çok sayıda öğrenci izledi. Bakan Bak, yarışma öncesinde yaptığı konuşmada gençlerle bir araya gelmekten duyduğu memnuniyeti dile getirerek,, Güzel bir ortam var. Birbirinden yetenekli genç yarışmacılar sahne alacak. Değerli jüri üyelerimiz ve konuk sanatçılarımız bizimle beraber. Orkestramız hazır. Güzel bir akşam olacağına inanıyorum" ifadelerini kullandı.

SAHNEDE SÜRPRİZ DÜET

Yarışmanın ilerleyen dakikalarında izleyicileri şaşırtan bir an yaşandı. Bakan Osman Aşkın Bak, sahneye çıkan şarkıcı Sinan Akçıl ile birlikte şarkı söyledi. Katılımcılar tarafından büyük alkış alan bu anlar, yarışmanın en renkli bölümleri arasında yer aldı.

