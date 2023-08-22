Aytaç Medya'nın yeni komedi filmi 'Efsane' için oyuncular hazırlıklara başladı

Yapımcılığını Aytaç Medya, senaristliği ve yönetmenliğini Selçuk Aydemir'in üstlendiği komedi filmi 'Efsane'nin oyuncuları hazırlıklara başladı. Filmin çekimleri Çorum'da yapılacak ve 5 hafta sürecek. Başrol oyuncusu Ahmet Kural'ın ikiz kardeşleri de filmde yer alacak.

Yapımcılığını Aytaç Medya, senaristliği ve yönetmenliğini Selçuk Aydemir'in üstlendiği komedi filmi "Efsane"nin oyuncuları hazırlıklara başladı.

Konuya ilişkin yazılı açıklamaya göre, oyuncu Ahmet Kural, "İşler Güçler", "Kardeş Payı", "Düğün Dernek" ve "Ailecek Şaşkınız" gibi birçok projede birlikte çalıştığı Aydemir ile "Efsane" için yeniden bir araya gelecek.

Eserde Ahmet Kural'a Cengiz Bozkurt, Şinasi Yurtsever, Ayhan Taş ve Sadi Celil Cengiz'in yanı sıra Elif Ongan, Cemile Canyurt, Rojhat Özsoy, Tuana Tezsay, Devrim Saltoğlu, Ferhan Vural ve Burcu Gönder gibi oyuncular eşlik edecek.

Serdar Gökhan ilk defa komedide oynayacak

"Diriliş Ertuğrul" dizisindeki Süleyman Şah rolüyle tanınan Serdar Gökhan da kariyerinde ilk defa bir komedi filminde rol alacak.

Bu ayın sonunda Çorum'da başlayacak filmin çekimleri 5 hafta sürecek.

"Efsane" için Çorum'da hazırlanan platoda evlerin, yolların ve diğer tüm detayların sıfırdan yapıldığı yeni bir kent kurulacak.

Başrol oyuncusu Kural'ın ikiz kardeşleri oynayacağı eserde, Hollywood'dan özel bir maske ve görsel efektler için yeni teknolojiler kullanılacak.

Karakterler, Çorum'un eşsiz doğası ve tarihi mekanlarında 7 bin yıllık yoğurdun sırrını çözmeye çalışacak.