Aşk Sorularına Cevap Yok!

Şeyma Subaşı'nın Hakan Sabancı ile yeni bir aşka yelken açtığı iddia edilmişti. Atina'da Dila Tarkan'ın düğününde bir araya gelen ikilinin Bebek'te aynı masada oturduğu anlar da sosyal medyaya düşmüştü.

Bebek'te Hakan Sabancı ile yemek yediği görüntüler sosyal medyaya düşen Subaşı, Bebek Otel çıkışı objektiflere yansıdı.

Gazetecilerin "Hakan Sabancı ile aşk yaşadığınız doğru mu? Otelin restoran kısmında yemek yediğiniz konuşuluyor. Neler söyleyeceksiniz?" şeklindeki sorulara cevap vermeden hızlı adımlarla aracına binerek uzaklaştı.

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