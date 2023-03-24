Arda Turan'ın eşi Aslıhan Doğan Turan, hırkasının fiyatıyla dudak uçuklattı

Stil İkonu yarışmasında jüri üyeliği yapmaya başlayan Arda Turan'ın eşi Aslıhan Doğan Turan, çekimde giydiği hırkasıyla gündem oldu. Turan'ın mavi renkteki hırkasının 93 bin TL olduğu öğrenildi.

2018 yılında sessiz sedasız Arda Turan ile nikah masasına oturan Aslıhan Doğan Turan, anı yıl Hamza Arda Turan'ı 2020 yılında da Asil Aslan Turan'ı kucağına aldı. İki doğumun ardından eski formuna geri dönen Turan, YouTube'da yayınlanan Stil İkonu yarışmasında jüri üyeliği yapmaya başladı. Yorumlarıyla adından söz ettiren Aslıhan Doğan Turan, kıyafet tercihleriyle de konuşuluyor.

93 BİN TL'LİK HIRKA

Turan'ın bir çekimde giydiği mavi hırkası sosyal medyada gündem oldu. Jüri üyesi Hakan Akkaya "Ben bunun fiyatını biliyorum. 4 bin pound olması lazım" derken Turan da fiyatı doğruladı. Turan'ın 93 bin TL'lik hırkası sosyal medya kullanıcılarını da ikiye böldü.