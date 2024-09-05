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Ali Koç'tan düğünde konuşmasını beğenmeyen Ayça Çağla Altunkaya'ya uyarı: Doğru düzgün konuş

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Fenerbahçe Başkanı Ali Koç, dün akşam evlenen Ayça Çağla Altunkaya ve Acun Ilıcalı'yı yalnız bırakmadı. Nikah sonrası partide gelen misafirlerine teşekkür eden Altunkaya'nın konuşmasını kısa bulan Ali Koç "Çağla yetmez doğru düzgün konuş" dedi. Çağla da "Ama başkanım ben utanırım" diye karşılık verince mikrofonu Acun Ilıcalı aldı.

Acun Ilıcalı ve Ayça Çağla Altunkaya birlikteliklerini evlilikle taçlandırdı. Görkemli bir düğünle Esma Sultan Yalısı'nda evlenen çifti düğününe Ali Koç başta olmak üzere birçok ünlü isim akın etti.

Sade tül gelinliğiyle göz kamaştıran Çağla Altunkaya nikah sonrası organize ettikleri partide mini bir gelinlik giydi. Duru güzelliğiyle adından söz ettiren Altunkaya, partide Acun Ilıcalı ile sahnede konuşma yaparak sevenlerine teşekkür etti. Düğünde Ali Koç ile gelin arasında geçen diyalog da sosyal medyaya damga vurdu. Altunkaya'nın konuşmasını yetersiz bulan Ali Koç, "Çağla yetmez doğru düzgün konuş" diyerek seslendi. Ayça Çağla Altunkaya ise "Başkanım ben çok utanırım ama ben hiç böyle konuşmalar yapamıyorum normalde" dedi. Araya giren Acun Ilıcalı da "Mikrofon olmadığı zaman rap yapar da" diyerek herkesi güldürdü.

Ali Koç'tan düğünde konuşmasını beğenmeyen Ayça Çağla Altunkaya'ya uyarı: Doğru düzgün konuş

Ali Koç'tan düğünde konuşmasını beğenmeyen Ayça Çağla Altunkaya'ya uyarı: Doğru düzgün konuş

Ali Koç'tan düğünde konuşmasını beğenmeyen Ayça Çağla Altunkaya'ya uyarı: Doğru düzgün konuş

Ecem Altan
Ecem Altan
Haberler.com - Magazin

Ayça Çağla Altunkaya Çağla Altunkaya Acun Ilıcalı Fenerbahçe Magazin Ali Koç

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Yorumlar (1)

Vikings:

Aman ne güzel bir an.

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