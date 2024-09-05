Ali Koç'tan düğünde konuşmasını beğenmeyen Ayça Çağla Altunkaya'ya uyarı: Doğru düzgün konuş

Acun Ilıcalı ve Ayça Çağla Altunkaya birlikteliklerini evlilikle taçlandırdı. Görkemli bir düğünle Esma Sultan Yalısı'nda evlenen çifti düğününe Ali Koç başta olmak üzere birçok ünlü isim akın etti.

Sade tül gelinliğiyle göz kamaştıran Çağla Altunkaya nikah sonrası organize ettikleri partide mini bir gelinlik giydi. Duru güzelliğiyle adından söz ettiren Altunkaya, partide Acun Ilıcalı ile sahnede konuşma yaparak sevenlerine teşekkür etti. Düğünde Ali Koç ile gelin arasında geçen diyalog da sosyal medyaya damga vurdu. Altunkaya'nın konuşmasını yetersiz bulan Ali Koç, "Çağla yetmez doğru düzgün konuş" diyerek seslendi. Ayça Çağla Altunkaya ise "Başkanım ben çok utanırım ama ben hiç böyle konuşmalar yapamıyorum normalde" dedi. Araya giren Acun Ilıcalı da "Mikrofon olmadığı zaman rap yapar da" diyerek herkesi güldürdü.