Aleyna Tilki, "Şahane popon gözükmüyor" diyen takipçisine öfke kustu: Bu yaşadığım tacizlerin devamı

Genç yaşta şöhreti yakalayan Aleyna Tilki, geçtiğimiz günlerde yeni şarkısı Take It or Leave It ve klibini sevenlerinin beğenisine sundu. İddialı klibindeki iç çamaşırlı halleriyle çok konuşulan şarkıcı, hakkında yapılan bir yoruma sessiz kalamadı.

"ŞAHANE POPON GÖZÜKMÜYOR"

Tilki'nin klibini izleyen bir sosyal medya kullanıcısı, "Şahane popon yeterince gözükmüyor. Daha çok ön plana çıkar. Take It or Leave It'de ne güzel gözüküyordu" yorumunu yaptı. Gelen çirkin yoruma sessiz kalamayan Aleyna Tilki, ise paylaşımı Twitter hesabından yayınlayarak şu sözlerle sitem etti: "Bu tweet, toplumun çok büyük bir bölümünün iç sesi. Yeni şarkımda bahsettiğim duygudan çok bir önceki İngilizce şarkımdaki iç çamaşırımın konuşulması hayatım boyunca yaşadığım tacizlerin devamı gibi! Benim ne giydiğimi değil de neyi hissettiğimi konuşan insanlara ihtiyacım var!"

"MADEM TEŞHİR EDİLDİĞİMİ DÜŞÜNÜYORDUNUZ DUYGULARIMLA İLGİLENSEYDİNİZ"

Tilki paylaşımının devamında ise "Madem muhafazakardınız ve bir kız çocuğunun teşhir edildiğini düşünüyorsunuz o zaman ilgilenmeniz gereken şey kıyafetlerim değil duygularım olmalıydı! Ama siz iyiliği değil, insanların baskı hissetmeden yaşayabilmesini kısıtlamak ve onları daha çok travmatize etmeyi seçtiniz hep" ifadelerini kullandı.

Öte yandan gelen eleştirilere cevap verirken genelleme yapan Aleyna Tilki'ye tepkiler de beraberinde geldi.