7 ödülle Oscar'a damga vurdular! Everything Everywhere All At Once filminin oyuncuları gözyaşlarına boğuldu

Amerikan Sinema Sanatları ve Bilimleri Akademisi tarafından düzenlenen Oscar ödülleri bu yıl 95. kez gerçekleşti. "Her Şey her Yerde Aynı Anda" filmi aldığı 7 ödülle Oscar gecesine damga vurdu. Filmdeki performansıyla "En İyi Yardımcı Erkek Oyuncu" seçilen Ke Huy Quan, gözyaşları içinde yaptığı konuşmada 85 yaşındaki annesine seslenerek "Anne ben Oscar aldım" dedi. İlk kez Oscar kazanan oyuncu Jamie Lee Curtis de gözyaşlarına hakim olamadı.

95. Oscar Ödül Töreni, ABD'nin Los Angeles kentindeki Dolby Tiyatrosu'nda düzenlendi. Törenin sunuculuğunu komedyen Jimmy Kimmel üstlendi. En İyi Film ödülü "Everything Everywhere All At Once"a gitti. Film toplam 7 ödül alarak Oscar'da adını tarihe yazdırmayı başardı.

GÖZYAŞLARINA BOĞULDU

Törende "En İyi Yardımcı Erkek Oyuncu" Ke Huy Quan (Everything Everywhere All at Once) Altın Küre'de de aynı ödülü kazandı. Ke Huy Quan, teşekkür konuşmasını yaparken gözyaşlarını tutamadı. 85 yaşındaki annesine seslenen Quan "Anne ben Oscar aldım" dedi. 1984 yılında IndianaJones And The Temple Of Doom filminde çocuk oyuncu olan Vietnam asıllı Ke Huy Quan, bir dönem mülteci kampında yaşadığını hatırlatıp "Bu bir Amerikan rüyası, hayallerinizi canlı tutun" dedi.

İLK KEZ OSCAR'A ADAY GÖSTERİLDİ

En İyi Yardımcı Kadın Oyuncu Jamie Lee Curtis (Everything Everywhere All At Once) uzun kariyeri boyunca ilk kez Oscar'a aday gösterildi ve ödülü kazandı. Curtis, teşekkür konuşmasında gözyaşlarını tutamadı.

İşte filmin aldığı ödüller...

En İyi Yardımcı Erkek Oyuncu: Ke Huy Quan

En İyi Yardımcı Kadın Oyuncu: Jamie Lee Curtis

En İyi Orijinal Senaryo: Dan Kwan ve Daniel Scheinert

En İyi Kurgu: Paul Rogers

En İyi Yönetmen: Daniel Kwan, Daniel Scheinert

En İyi Kadın Oyuncu: Michelle Yeoh

En İyi Film: Everything Everywhere All At Once