17 yaşındaki Amerikalı yıldız Kylin Milan Bursa'da

"Could It Be You" şarkısı ile 1 milyondan fazla dinlenen 17 yaşındaki Amerikalı star Kylin Milan, Bursa'ya geldi. Bursalı DJ Aslı Tan ile aynı sahneyi paylaşan genç yıldız, "Türk yemeklerini ve Türk kültürünü çok seviyorum. İnsanlar bana karşı çok iyi davranıyor" dedi.

Dünyanın en genç EDM Pop yıldızı olma yolunda ilerleyen ve çıkarmış olduğu "Could It Be You" single şarkısı ile adından sıkça söz ettiren Kylin Milan, Bursa'ya geldi. Şarkısının tanıtımı için Türkiye'ye gelen ve geçtiğimiz günlerde Serdar Ortaç ile aynı sahneyi paylaşan Kylin, İstanbul'un ardından Bursa'ya gelerek DJ Aslı Tan'ı ziyaret etti. Türkiye'ye yakın arkadaşı ünlü yönetmen Sean GK sayesinde Serdar Ortaç'ın klibinde oynamak için geldiğini dile getiren Milan, Türkiye'de olmaktan dolayı mutluluğunu dile getirdi. Sahneye çıkmadan önce İHA muhabirinin sorularını cevaplayan Milan, "Türk yemeklerini ve Türk kültürünü çok seviyorum. İnsanlar bana karşı çok iyi davranıyor" dedi.

" Türkiye'de daha fazla proje üretmek istiyorum"

Genç yaşında tüm dünyada ismini duyuran Kylin Milan, Türkiye ile ilgili plan ve projeleri konusundaki soru üzerine ise, "Şimdilik sadece Serdar Ortaç ile projemiz var. Ama Türkiye'yi çok sevdim. Burada daha fazla projeler üretmek istiyorum" dedi.

Yönetmen arkadaşı Sean GK sayesinde Bursalı Djane Aslı Tan ile sosyal medyadan tanıştığını ve çok yakın arkadaş olduklarını dile getiren Milan, Bursa'ya onu görmek için geldiğini ve birlikte sahnesini paylaşmak için sabırsızlandığını dile getirdi. Milan, "Aslı Tan ile sanatçı arkadaşım sayesinde tanıştım, çok yakınlaştık. İleride projelerimiz olacak. Bu akşam beraber performansımız var" dedi.

Amerikalı star Kylin Milan, Bursa iskenderinin ve dönerinin tadına baktığını ve çok beğendiğini de sözlerine ekledi.

"'Fenerbahçe'yi çok seviyorum"

Fenerbahçe sevdalısı olduğu şeklindeki haberlerin hatırlatılması üzerine ünlü yıldız, "Fenerbahçe'yi çok seviyorum. Fenerbahçe sevgim hediye edilen formadan başladı. Fenerbahçe'nin performansını izliyorum, çok beğeniyorum ve daha fazla izlemek istiyorum. Bütün futbolcular favorim" diye konuştu.

Sosyal medyadan başlayan dostluğun buluşma ile taçlandırılmasından dolayı mutlu olduğunu dile getiren DJ Aslı Tan ise, "Kylin ile Amerikalı yönetmen arkadaşım Sean GK aracılığıyla tanıştım. Çok samimi olduk. Birlikte yeni projeler yapmak istiyoruz. İnşallah önümüzdeki günlerde onları paylaşacağım. Kendisi benim için Bursa'ya geldi, çok mutluyum. Bu akşam beraber sahne alacağız, onun için ayrı mutluyum" dedi. - BURSA