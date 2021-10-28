Aziz dizisi oyuncuları! Aziz nerede çekiliyor?

Aziz dizisi oyuncuları araştırılıyor. Başrollerinde Murat Yıldırım, Damla Sönmez, Simay Barlas ve Ahmet Mümtaz Taylan gibi isimlerin yer aldığı Aziz dizisinin konusuna dair detayları sizler için derledik. Peki, Aziz nerede çekiliyor? Aziz dizisi hangi dönemi anlatıyor? Aziz dizisi hakkında bilgiler sizlerle...

AZİZ NE ZAMAN BAŞLAYACAK?

Aziz, O3 Medya imzalı, yönetmenliğini Recai Karagöz'ün yaptığı, senaryosunu Eda Tezcan'ın kaleme aldığı, ilk bölümü Aziz dizisi 5 Kasım Cuma saat 20:00'de izleyici karşısına çıkacak.

AZİZ DİZİSİ KONUSU NEDİR?

Antakya'nın en büyük ve tek halı üreticisi olan Payidar ailesinin oğlu Aziz Payidar (Murat Yıldırım) refah ve zenginlik içinde bir hayat sürdürmektedir. Fransız delegesi Mösyö Pierre'in oğlu Teğmen Andre'yi öldürmesiyle Aziz'in kaderi değişir; doğduğu toprakları, biricik aşkını kısacası sahip olduğu her şeyi geride bırakmak zorunda kalır. İki yıl sonra öldü zannedilirken geri dönüşü herkes için beklenmedik olur. Artık hiçbir şey eskisi gibi değildir. Aziz sahip olduğu her şeyi kaybetmekle kalmamış, Fransız işgali altındaki Antakya bıraktığından daha kötü bir hal almıştır. Üstelik ilk aşkı Dilruba (Damla Sönmez) da amcası Galip Payidar'ın oğlu Adem ile nişanlanmıştır.

AZİZ DİZİSİ OYUNCU KADROSU

Aziz Payidar (Murat Yıldırım) Haberler.com okumaya devam edin. Sizlere en doğru bilgileri tarafsız şekilde iletiyoruz.

Dilruba (Damla Sönmez)

Efnan (Simay Barlas)

Galip Payidar (Ahmet Mümtaz Taylan)

Monsieur Pierre (Fırat Tanış)

Adem Payidar (Güven Murat Akpınar)

Handan (Ayten Soykök)

Hatice Ana (Meral Çetinkaya)

Nigar Hala (Füsun Demirel)

Kenan (Eren Hacısalihoğlu) Haberler.com sizler için en doğru bilgileri araştırıyor. Doğru kaynak için doğru yerdesiniz.

Mustafa (Baran Akbulut)

Maksude Payidar (Elif Sönmez)

AZİZ NEREDE ÇEKİLİYOR?

Antakya'da ve Sakarya'da geçen dizinin çekimlerinin İstanbul'da kurulan özel bir platoda gerçekleştirileceği de ortaya çıktı.

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