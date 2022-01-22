Mağaradan çıkan lezzet gilik peynirine talep arttı

MESUDİYE, ORDU (AA) - Ordu'nun Mesudiye ilçesinde yerin 50 metre derinliğinde 3 ile 6 ay arasında bekletilerek elde edilen gilik peynirine son yıllarda talep arttı.

İlçeye bağlı 1700 rakımlı yaylalarda beslenen büyükbaş hayvanların sütünden elde edilen peynir, Mesudiye Belediyesince faaliyete geçirilen imalathanede işlendikten sonra çeşitli ebatlardaki toprak küplere basılıyor.

Ekipler tarafından daha sonra ilçeye yaklaşık 10 kilometre mesafedeki mağaraya getirilen küpler, mağaranın yaklaşık 50 metre iç kısmındaki bölümlere bırakılıyor.

Mağarada 3 ile 6 ay arasında bekletilen peynir, yeterli olgunluğa ulaştıktan sonra satışa çıkarılıyor. Mesudiye Belediyesi, yöreye has peynirin tescillenerek coğrafi işaret alması için çalışma başlattı.

"Mağarada saklanan peynirin lezzetine lezzet katarak vatandaşa sunuyoruz"

Mesudiye Belediye Başkanı İsa Gül, AA muhabirine, son yıllarda yaptıkları çalışmalar ve yatırımlarla, ilçeye has gilik peynirinin üretimini artırdıklarını söyledi.

Peynirin mağarada bırakılmasının çok eskilere dayandığını anlatan Gül, "Atalarımız ve dedelerimiz o yıllarda yeterli soğutmanın olmaması nedeniyle özellikle toprağı ve mağaraları kullanmışlar. Böylece hem bu peynire lezzet katmışlar hem de uzun ömürlü kalmasını sağlamışlar." dedi.

Gül, belediye olarak bu dönemde de aynı yöntemi devam ettirdiklerini vurgulayarak, "Biz de yaylalarda yetişen kekik otlarından beslenen hayvanlarımızın sütünden elde ettiğimiz yöresel gilik peynirimizi yapmayı sürdürüyoruz." diye konuştu.

Yaklaşık 3 yıl önce kurdukları tesiste yöre insanına istihdam sağladıklarına işaret eden Gül, "Bu tesiste üretilen peynir, topraktan imal edilen küplere basılıyor. Daha sonra bu peyniri en az 3, en fazla 6 ay mağaraya koyup saklıyoruz. Mağarada saklanan peynirin lezzetine lezzet katarak vatandaşa sunuyoruz." ifadelerini kullandı.

Tesiste yılda ortalama 50 ton peynir üretiliyor

Gül, mağara şartlarında istenilen kıvama gelen peyniri çeşitli noktalarda küpüyle birlikte 50 ve 60 liradan satışa sunduklarını dile getirdi.

Tesiste yılda yaklaşık 50 tona yakın gilik peynir imal edildiğini belirten Gül, peynire ilginin her geçen yıl arttığını, bu nedenle de üretim miktarını daha da yükseltmek istediklerinin altını çizdi.

Gül, peynirin tescillenerek coğrafi işaret alması için çalıştıklarını aktararak, "Bu konuda müracaatlarımız devam ediyor. İnanıyoruz ki yakın zamanda bununla ilgili de sonuç alacağız." dedi.