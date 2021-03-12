Madencilik Sektörü İstişare toplantısı
HABER SON DAKİKA MAGAZİN SPOR EKONOMİ İNDİRİM KUPONLARITÜMÜ
Advertisement

Madencilik Sektörü İstişare toplantısı

12.03.2021 12:14 | Son Güncelleme: 12.03.2021 12:40
Madencilik Sektörü İstişare toplantısı

Eskişehir Sanayi Odası (ESO) öncülüğünde, Eskişehir Madencilik Kümesi, ESO 1. Meslek Komitesi'nde yer alan firmalar, Eskişehir Genç Madenciler Kurulu, İstanbul Maden ve Metaller İhracatçı Birlikleri (İMMİB) Başkanı Aydın Dinçer ve ESO Yönetim Kurulu Başkanı Celalettin Kesikbaş'ın...

Eskişehir Sanayi Odası (ESO) öncülüğünde, Eskişehir Madencilik Kümesi, ESO 1. Meslek Komitesi'nde yer alan firmalar, Eskişehir Genç Madenciler Kurulu, İstanbul Maden ve Metaller İhracatçı Birlikleri (İMMİB) Başkanı Aydın Dinçer ve ESO Yönetim Kurulu Başkanı Celalettin Kesikbaş'ın katılımlarıyla Madencilik Sektörü İstişare toplantısı gerçekleştirildi.

Maden sektörünün geniş katılımlı değerlendirildiği toplantıda; sektöre yönelik oluşan algı, madencilik faaliyetlerinin sonlanması ile yapılacak rehabilitasyon çalışmaları, madencilik hakkında bilinen yanlışlar hakkında fikir alışverişleri yapıldı ve sorunlara yönelik çözüm yolları değerlendirildi.

Tek ses olmalıyız

Toplantının açılışında konuşan ve madencilik sektörünün çalışmalarının daha etkili olması yönünde değerlendirmelerde bulunan ESO Başkanı Celalettin Kesikbaş, "Hepimiz aynı amaç için çalışıyoruz ama çok farklı ses çıkıyor, genel madencilik stratejisi etrafında buluşursak yol haritasında daha etkili olunabileceğini düşünüyorum. Sonuç raporlarını kamuoyu ile paylaşarak sektörü ve taleplerini iletelim" dedi.

40 milyar dolarlık katkı

Toplantıda değerlendirmelerde bulunan İMMİB Başkanı Aydın Dinçer, "Ülkemize 40 milyar dolara yakın katkı sağlıyoruz. Sanayileşme madencilikle başlar, stratejik ürünleri de biz kendimiz maksimum seviyede üretmek zorundayız. Sektörümüzün yanlış kabul edilenlerinin doğrularını yaymak zorundayız. Çünkü biz anlatmazsak bizim yerimize anlatacak kimse yok" diye konuştu.

Eskişehir Madencilik Kümesi Başkanı Ekrem Bulur ise, "Biz madenciler doğanın içindeyiz, doğaya zarar vermiyoruz. Madencilik olmazsa insan yaşamı, sanayicilik olmayacak. Bunları kavrayalım ve çözüm bulalım." dedi.

Eskişehir Genç Madenciler Kurulu üyesi Umut Rallas, yatığı sunumda madencilerin taleplerini bir rapor olarak sundu. - ESKİŞEHİR

Kaynak: İhlas Haber Ajansı

Haber Yorumları
500
Yazılan yorumlar hiçbir şekilde Haberler.com’un görüş ve düşüncelerini yansıtmamaktadır. Yorumlar, yazan kişiyi bağlayıcı niteliktedir.

Manşet Haberler

Hakkımızda Künye İletişim Reklam Webmaster İşbirliği RSS Sitene Ekle
Haberler.com Facebook Sayfası Haberler.com Twitter Sayfası Haberler.com Instagram Sayfası
Haber Son Dakika Güncel Haberler Yerel Haberler Fotogaleri İndirim Kuponları
Haberler Ekonomi Spor Magazin Dünya Gündem
Politika Joe Biden Ömer Çelik Ümit Özdağ Devlet Bahçeli Ekrem İmamoğlu
Magazin Ferhan Şensoy Hakan Taşıyan Pelin Öztekin İbrahim Tatlıses
Spor Erol Bulut Mustafa Er Fatih Terim Emre Belözoğlu İrfan Can Kahveci
Tüm Haberler Kripto Paralar Rüya Tabirleri İzmir Cinayet
Antoloji.com Hastane.com.tr Intersinema.com Yenikadin.com
Haberler.com Ios Uygulaması Haberler.com Android Uygulaması Haberler.com Huawei Uygulaması
Şu an buradasınız: Madencilik Sektörü İstişare toplantısı - Ekonomi Haberleri
Sitemizde yayınlanan haberlerin telif hakları haber kaynaklarına aittir, haberleri kopyalamayınız.

[Kullanım Şartları] - [Hata Bildir] 12.3.2021 12:42:39. #1.16#
title