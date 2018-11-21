Maden Ocağında Patlama

Zonguldak Valisi Erdoğan Bektaş, Kilimli ilçesinde 2 işçinin yaralı kurtarıldığı maden ocağındaki patlamada mahsur kalan diğer 3 kişiye ilişkin, "Arkadaşlarımız havalandıracaklar ve işçileri alacaklar. İşçilere ulaşıldı, görüldü. Bize ifade edilen bu. Hayatlarından umudumuz yok." dedi.

Alınan bilgiye göre, ilçeye bağlı Çamlık Mahallesi Dağ Yolu Sokağı'nda özel bir maden ocağında henüz belirlenemeyen nedenle patlama oldu.

Patlamada yaralanan işçiler Evren Cinemre ve Adem Alibaş mesai arkadaşları tarafından kurtarıldı. Ocakta mahsur kalan maden işçileri Kenan Çavuş, Hasan Gençtürk ve Uğur Göktaş'ı kurtarma çalışmaları ise sürüyor.

Söz konusu maden ocağına gelen Türkiye Taşkömürü Kurumu (TTK) tahlisiye ekipleri arama kurtarma çalışmalarına destek veriyor.

Vücutlarında yanıklar oluşan ve ocaktan çıkartıldıktan sonra Zonguldak Atatürk Devlet Hastanesine kaldırılan Evren Cinemre ve Adem Alibaş'ın hayati tehlikesi bulunduğu öğrenildi.

Bu arada, arama kurtarma çalışmalarına katılan aynı maden ocağında çalışan 5 işçi ise içeride gazdan etkilendi. Bu işçiler de sağlık ekiplerince aynı hastaneye kaldırıldı.

Bölgeye gelen Vali Erdoğan Bektaş, Vali Yardımcısı Nevzat Taşdan, İl Emniyet Müdürü Ahmet Metin Turanlı, İl Jandarma Alay Komutanı Jandarma Kurmay Albay Gökhan İnan, TTK Genel Müdürü Kazım Eroğlu, Genel Maden İşçileri Sendikası (GMİS) Genel Teşkilatlandırma ve Eğitim Sekreteri Kahraman Kabasakal ile İlçe Emniyet Müdürü Ömer Seyfi Paça, kurtarma çalışmaları hakkında bilgi aldı.

Patlamayı öğrenen maden işçilerinin yakınlarının da olay yerine gelerek yetkililerden bilgi almaya çalıştığı görüldü.

"Kurtarma çalışmaları devam ediyor"

Vali Erdoğan Bektaş, gazetecilere yaptığı açıklamada, bu maden ocağında üzücü bir olay yaşandığını söyledi.

İçeride 3 madencinin bulunduğunu belirten Bektaş, "Maden kazaları olmaya devam ediyor. Detayı bilmiyoruz. 3 arkadaşımızı kurtarma çalışmaları devam ediyor. Arkadaşlarımız havalandıracaklar ve işçileri alacaklar. İşçilere ulaşıldı, görüldü. Bize ifade edilen bu. Hayatlarından umudumuz yok. Patlamayla ilgili araştırma yapılıyor. Önceliğimiz oradan 3 arkadaşımızı kurtarmaya çalışacağız. Sonra gereği yapılacak." diye konuştu.

Vali Bektaş daha sonra madenci yakınlarıyla görüştü.