Maccabi Tel-Aviv kafilesi Sivas'a geldi
28.10.2020 13:47 | Son Güncelleme: 28.10.2020 14:26
UEFA Avrupa Ligi I Grubu 2. maçında yarın Demir Grup Sivasspor ile karşılaşacak İsrail temsilcisi Maccabi Tel-Aviv kente geldi.
UEFA Avrupa Ligi I Grubu 2. maçında yarın Demir Grup Sivasspor ile karşılaşacak İsrail temsilcisi Maccabi Tel-Aviv kente geldi.
Futbolcular, teknik heyet ve yönetimden oluşan kafileyi taşıyan özel uçak, Sivas Nuri Demirağ Havalimanı'na indi.
Kafile daha sonra otobüsle konaklayacağı otele geçti.
Maccabi Tel-Aviv takımı bugün saat 18.15'te Yeni 4 Eylül Stadyumu'nda yapacağı antrenmanla karşılaşmanın hazırlıklarını tamamlayarak kamp yaptığı otelde maç saatini beklemeye başlayacak.
Demir Grup Sivasspor ile Maccabi Tel-Aviv, 29 Ekim Perşembe günü 20.55'te Yeni 4 Eylül Stadyumu'nda karşılaşacak.
Kaynak: Anadolu Ajansı / Serhat Zafer