Macaristan Güney Kıbrıs Maçı ne zaman, saat kaçta? Macaristan Güney Kıbrıs Maçı hangi kanalda?

Macaristan ve Güney Kıbrıs, karşı karşıya geleceği Hazırlık Maçı maçı, Puskás Aréna'da, Budapeşte Stadyumu'nda oynanacak. Peki, Macaristan Güney Kıbrıs Maçı ne zaman, saat kaçta? Macaristan Güney Kıbrıs Maçı hangi kanalda?