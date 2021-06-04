Macaristan Güney Kıbrıs Maçı ne zaman, saat kaçta? Macaristan Güney Kıbrıs Maçı hangi kanalda?
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Macaristan Güney Kıbrıs Maçı ne zaman, saat kaçta? Macaristan Güney Kıbrıs Maçı hangi kanalda?

Macaristan Güney Kıbrıs Maçı ne zaman, saat kaçta? Macaristan Güney Kıbrıs Maçı hangi kanalda?
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Macaristan ve Güney Kıbrıs, karşı karşıya geleceği Hazırlık Maçı maçı, Puskás Aréna'da, Budapeşte Stadyumu'nda oynanacak. Peki, Macaristan Güney Kıbrıs Maçı ne zaman, saat kaçta? Macaristan Güney Kıbrıs Maçı hangi kanalda?

Macaristan ve Güney Kıbrıs, karşı karşıya geleceği Hazırlık Maçı maçı, Puskás Aréna'da, Budapeşte Stadyumu'nda oynanacak. Peki, Macaristan Güney Kıbrıs Maçı ne zaman, saat kaçta? Macaristan Güney Kıbrıs Maçı hangi kanalda?

MACARİSTAN - GÜNEY KIBRIS MAÇI NE ZAMAN?

Macaristan-Güney Kıbrıs Maçı, 04 Haziran Cuma günü oynanacak. Macaristan-Güney Kıbrıs Maçı, saat 21:00 başlayacak.

MACARİSTAN - GÜNEY KIBRIS MAÇI HANGİ KANALDA?

Yayın Yok, numaralı kanallar ile Türksat uydusu ve internet üzerinden şifresiz olarak izlenebilmektedir.

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Macaristan Güney Kıbrıs Maçı ne zaman, saat kaçta? Macaristan Güney Kıbrıs Maçı hangi kanalda? - Haberler
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