Macaristan: 0-1 STAT: Yeni 4 EylülHAKEMLER: Artur Dias (xxx), Rui Tavares (xxx), Paulo Soares (xxx) (Portekiz) TÜRKİYE: Uğurcan Çakır (xxx) - Mert Müldür (xx), Merih Demiral (xx), Çağlar Söyüncü (xxx), Umut Meraş (xx), Kaan Ayhan (x), Mert Hakan Yandaş (x) (Dk.

STAT: Yeni 4 Eylül

HAKEMLER: Artur Dias (xxx), Rui Tavares (xxx), Paulo Soares (xxx) (Portekiz)

TÜRKİYE: Uğurcan Çakır (xxx) - Mert Müldür (xx), Merih Demiral (xx), Çağlar Söyüncü (xxx), Umut Meraş (xx), Kaan Ayhan (x), Mert Hakan Yandaş (x) (Dk. 58 İrfan Can x), Hakan Çalhanoğlu (xx), Emre Kılınç (xx) (Dk. 76 Kenan x), Ahmed Kutucu (x) (Dk. 46 Yusuf Yazıcı xx), Burak Yılmaz (x) MACARİSTAN: Gulacsi (xx) - Attila Szalai (xxx), Lang (xx), Orban (xxx), Fiola (xx), Siger (xx) (Dk. 60 Schafer x), Nagy (xx), Holender (xxx), Szoboszlai (xxxx), Sallai xx (Dk. 81 Kalmar), Adam Szalai (xx) (Dk. 71 Nikolic xx)GOL: Dk. 80 Szoboszlai ( Macaristan )SARI KARTLAR: Dk. 37 Burak Yılmaz, Dk. 90 İrfan Can ( Türkiye ) - Dk. 45 Siger, Dk. 59 Atilla Fiola, Dk. 75 Lang (Macaristan)

UEFA Uluslar B Ligi 3'üncü Grup ilk maçında Türkiye A Milli Futbol Takımı, Sivas Yeni 4 Eylül Stadı'nda Macaristan ile karşılaştı. A milliler, rakibin genç yıldızı Szoboszlai'nin serbest vuruştan attığı golle 1-0 mağlup oldu. A milliler grup maçlarına puansız başladı.Karşılaşmayı Gençlik ve Spor Bakanı Mehmet Muharrem Kasapoğlu, Kültür ve Turizm Bakan Yardımcısı Ahmet Misbah Demircan, Sivas Valisi Salih Ayhan, AK Parti Sivas Milletvekileri İsmet Yılmaz, Semiha Ekinci, Sivas Belediye Başkanı Hilmi Bilgin, Macaristan Büyükelçisi Viktor Matis, Türkiye Futbol Federasyonu (TFF) Başkanı Nihat Özdemir ve Demir Grup Sivasspor Başkanı Mecnun Otyakmaz şeref tribününden takip etti.

7'nci dakikada Macaristan atağında Szalai'nin savunmanın arkasına gönderdiği topla buluşan Szoboszlai kaleci Uğurcan ile karşı karşıya kaldı. Yerden şutunda kaleci Uğurcan gole izin vermezken, seken topu savunma uzaklaştırdı.12'nci dakikada Sallai'nin pasında sol kanatta topla buluşan Holender'in sağ ayağı ile plase şutunda köşeye giden topa iyi uzanan Uğurcan, kornere çeldi.17'nci dakikada sağ kanattan kazanılan serbest vuruşu milli takım adına Hakan Çalhanoğlu kullandı. Ceza alanına gönderdiği topa yükselen Çağlar Söyüncü kafa vuruşunu yapamayınca top yandan auta gitti.19'uncu dakikada Macaristan gole yaklaştı. Solda Holander'in pasında Szoboszlai ceza alanı dışından çok sert vurdu, top uzak kale direğinden oyun alanına döndü, savunma tehlikeyi uzaklaştırdı.23'üncü dakikada soldan Hakan'ın pasıyla ortaya hareketlenen Ahmed Kutucu yerden bir vuruş denedi ancak zayıf vuruşu yandan auta gitti.31'inci dakikada Macaristan bir kez daha tehlikeli geldi. Bu kez Szoboszlai'nin pasında solda buluşan Holender'in plase vuruşunda top üst direkten oyun alanına döndü.36'ncı dakikada Adam Salai'nin ceza alanı dışından sert şutunu Uğurcan yumruklarıyla uzaklaştırdı.39'uncu dakikada soldan Emre Kılınç atağı sürükledi, ceza alanı önündeki Hakan Çalhanoğlu'na bıraktı. Bu futbolcunun geriye çevirdiği topa Mert Hakan yerden vurdu, kaleci Gulacsi yatarak topa sahip oldu.45'inci dakikada sol çaprazdan kazanılan serbest vuruşu Hakan Çalhanoğlu kullandı. Doğrudan kaleye gönderdiği top kalecide kaldı.52'nci dakikada savunmanın arkasına hareketlenen Burak Yılmaz rakibine rağmen ceza alanına girerek vuruşunu yaptı, kaleci Gulacsi topu kornere çeldi.58'inci dakikada soldan Emre Kılınç ortaladı, ceza alanı ön çizgisi üzerinde buluşan Hakan Çalhanoğlu'nun şutunda top yandan auta gitti.66'ncı dakikada sağ kanattan kazanılan serbest vuruşu Szoboszlai kullandı. Ceza alanında iyi yükselen Orban'ın yakın mesafeden vuruşunu kaleci Uğurcan iyi bir refleksle üstten kornere çeldi.80'inci dakikada uzak mesafeden kazanılan serbest vuruşunda topun başına geçen Szoboszlai çok sert ve düzgün vurdu. Barajı geçen top kaleci Uğurcan'ın bakışları arasında direğe çarparak ağlarla buluştu: 0-1.

Karşılaşma Macaristan'ın 1-0 üstünlüğü ile sona erdi.

Kaynak: DHA