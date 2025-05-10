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MAÇ SONUCU VE ÖZETİ | Galatasaray - Trabzonspor maçı kaç kaç bitti ve kim yendi? Galatasaray - Trabzonspor geniş MAÇ ÖZETİ ve golleri! (VİDEO)

MAÇ SONUCU VE ÖZETİ | Galatasaray - Trabzonspor maçı kaç kaç bitti ve kim yendi? Galatasaray - Trabzonspor geniş MAÇ ÖZETİ ve golleri! (VİDEO)
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MAÇ ÖZETİ | Galatasaray ile Trabzonspor arasında oynanan dev mücadele nefesleri kesti. Futbolseverler, "Galatasaray - Trabzonspor maçı kaç kaç bitti, kim kazandı?" sorusunun yanıtını araştırıyor. İşte Galatasaray - Trabzonspor maçının sonucu, geniş özeti, maçta atılan goller ve video ile birlikte tüm detaylar…

GALATASARAY - TRABZONSPOR MAÇ SONUCU || Süper Lig'in kritik haftasında oynanan Galatasaray - Trabzonspor derbisi, futbolseverlerin heyecanla takip ettiği karşılaşmalardan biri oldu. Taraftarlar, "Galatasaray - Trabzonspor maçı kaç kaç bitti, maç sonucunda hangi takım kazandı?" gibi sorulara yanıt ararken, mücadeleye dair geniş özet, gol anları ve önemli pozisyonlar da büyük ilgi görüyor. Sarı-kırmızılı takım ile bordo-mavili ekibin kozlarını paylaştığı bu zorlu 90 dakikada yaşanan tüm gelişmeler, maçtan sonra gündemin en çok konuşulanları arasına girdi. Peki, Trabzonspor maçı kaç kaç bitti ve kim yendi? İşte, Galatasaray - Trabzonspor geniş MAÇ ÖZETİ ve golleri…

TRABZONSPOR - GALATASARAY MAÇI KAÇ KAÇ BİTTİ, KİM KAZANDI?

10 Mayıs 2025 Cumartesi günü oynanan Trabzonspor - Galatasaray karşılaşması, sarı-kırmızılı ekibin üstünlüğüyle tamamlandı. Trendyol Süper Lig'in 35. haftasında Papara Park Stadyumu'nda oynanan mücadeleyi Galatasaray 2-0 kazanarak sahadan 3 puanla ayrıldı.

MAÇ SONUCU || Galatasaray - Trabzonspor maçı kaç kaç bitti ve kim yendi? Galatasaray - Trabzonspor geniş MAÇ ÖZETİ ve golleri! (VİDEO)Galatasaray - Trabzonspor maçı kaç kaç bitti ve kim yendi

Galatasaray bu galibiyetle şampiyonluk yolunda çok kritik bir adım atarken, Trabzonspor evinde önemli bir puan kaybı yaşadı. Mücadeleyi Atilla Karaoğlan yönetirken, karşılaşmanın öne çıkan anları ve golleri beIN Sports 1 kanalında yayınlandı.

GALATASARAY - TRABZONSPOR MAÇI GENİŞ ÖZETİ VE GOLLERİ!

İlk Yarı:

Maça kontrollü başlayan taraf Galatasaray oldu. Orta alanda topa daha çok sahip olan sarı-kırmızılılar, Trabzonspor'un hızlı ataklarını savuşturmakta başarılıydı. İlk ciddi pozisyon 17. dakikada Alvaro Morata'dan geldi ancak kaleci Uğurcan gole izin vermedi.

35. Dakika – GOL!

Galatasaray, kazandığı korner sonrasında Abdülkerim Bardakcı'nın kafa golüyle 1-0 öne geçti. Savunmadan iyi yükselen Bardakcı, Kerem Aktürkoğlu'nun ortasını düzgün bir vuruşla tamamladı.

MAÇ SONUCU || Galatasaray - Trabzonspor maçı kaç kaç bitti ve kim yendi? Galatasaray - Trabzonspor geniş MAÇ ÖZETİ ve golleri! (VİDEO)Galatasaray - Trabzonspor geniş MAÇ ÖZETİ ve golleri

İkinci Yarı:

Trabzonspor ikinci yarıya baskılı başladı ancak Galatasaray savunması geçit vermedi. Torreira ve Nelsson'un müdahaleleri öne çıktı.

72. Dakika – GOL!

Galatasaray'ın hızlı gelişen atağında, Barış Alper Yılmaz'ın pasıyla ceza sahasında topla buluşan Alvaro Morata skoru 2-0 yaptı. Bu golle birlikte Galatasaray rahatladı ve oyunun temposunu düşürdü.

GALATASARAY - TRABZONSPOR GENİŞ MAÇ ÖZETİ VE GOLLERİ İZLE! (LİNK)

Haberler.com / Meryem Türk - Gündem
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