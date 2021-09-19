M. Başakşehir - Fenerbahçe maç özeti izle, maç kaç kaç bitti? 19 Eylül Medipol Başakşehir - Fenerbahçe maçının gollerini kim attı?

Medipol Başakşehir - Fenerbahçe maç özeti izle, maç kaç kaç bitti? 19 Eylül Başakşehir - Fenerbahçe maçının gollerini kim attı? Başakşehir - Fenerbahçe kaç puanda? Başakşehir - Fenerbahçe ilk 11'de kimler var? Başakşehir - Fenerbahçe ligde kaçıncı sırada? Başakşehir - Fenerbahçe maç özeti yayınlandı mı?

BAŞAKŞEHİR - FENERBAHÇE MAÇI NE ZAMAN, SAAT KAÇTA?

Medipol Başakşehir - Fenerbahçe maçı 19 Eylül Pazar günü saat 19:00 'da başladı.

BAŞAKŞEHİR - FENERBAHÇE MAÇI HANGİ KANALDA?

Medipol Başakşehir - Fenerbahçe maçını Bein Sports 1, Digiturk 77, Kablo TV 232 kanallarından izleyebilirsiniz. Haberler.com okumaya devam edin. Sizlere en doğru bilgileri tarafsız şekilde iletiyoruz.

BAŞAKŞEHİR - FENERBAHÇE MAÇI KAÇ KAÇ, MAÇ BİTTİ Mİ?

Maç 1-0 Başakşehir'in üstünlüğü ile devam ediyor. Maç henüz bitmedi. İlk yarı birazdan bitecek. Türkiye'nin en kapsamlı haber sitesi, Haberler.com ile haberler devam ediyor.

BAŞAKŞEHİR - FENERBAHÇE MAÇI GOLLERİNİ KİM ATTI?

Maçta Başakşehir 1-0 önde. Maçın golleri aşağıdaki gibidir.

M. Başakşehir'in attığı goller:

16. dakika : Stefano Okaka

İLK YARI SONUCU : 1-0

BAŞAKŞEHİR - FENERBAHÇE MAÇ ÖZETİ İZLE!

Maç özetini Beinsports sayfasından izleyebilirsiniz. Maç özeti maç bittikten sonra Beinsports'ta yayınlanacaktır.

BAŞAKŞEHİR-FENERBAHÇE MAÇ ÖZETİ TAKİBİ İÇİN TIKLAYINIZ...

BAŞAKŞEHİR - FENERBAHÇE MAÇI NEREDE OYNANIYOR?

Maç, İstanbul'da, İstanbul Başakşehir Fatih Terim Stadyumu'nda oynanacak. Haberler.com son dakika haberler, gündem haberler ve tarafsız haberler için okumaya devam edin. Haberler.com haberini okuyorsunuz. Haber kaldığı yerden devam ediyor.

MAÇIN HAKEMİ KİM?

Maçı Fırat Aydınus yönetiyor.

BAŞAKŞEHİR - FENERBAHÇE MAÇI İLK 11

Başakşehir: Volkan Babacan; Şener, Youssouf, Leonardo, Lucas Lima; Mahmut, Tolga; Visca, Aleksic, Deniz; Okaka.

Fenerbahçe: Altay, Serdar, Min Jae Kim, Szalai, Gustavo, Meyer, Osayi, Ferdi, Muhammed, Pelkas, Berisha

Haberler.com - Gündem