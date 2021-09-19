M. Başakşehir - Fenerbahçe maç özeti izle, maç kaç kaç bitti? 19 Eylül Medipol Başakşehir - Fenerbahçe maçının gollerini kim attı?
Süper Lig'in 5. haftasında Medipol Başakşehir, sahasında Fenerbahçe'yi konuk ediyor. Maçta son dakikalar oynanırken izleyiciler, Medipol Başakşehir - Fenerbahçe maç özeti izle, maç kaç kaç bitti? 19 Eylül Medipol Başakşehir - Fenerbahçe maçının gollerini kim attı? araştırması yapıyor. Medipol Başakşehir - Fenerbahçe maç özeti izle, maç kaç kaç bitti? 19 Eylül Medipol Başakşehir - Fenerbahçe maçının gollerini hangi futbolcular attı? İşte tüm detaylar...
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Medipol Başakşehir - Fenerbahçe maçı 19 Eylül Pazar günü saat 19:00 'da başladı.
Medipol Başakşehir - Fenerbahçe maçını Bein Sports 1, Digiturk 77, Kablo TV 232 kanallarından izleyebilirsiniz. Haberler.com okumaya devam edin. Sizlere en doğru bilgileri tarafsız şekilde iletiyoruz.
Maç 1-0 Başakşehir'in üstünlüğü ile devam ediyor. Maç henüz bitmedi. İlk yarı birazdan bitecek. Türkiye'nin en kapsamlı haber sitesi, Haberler.com ile haberler devam ediyor.
Maçta Başakşehir 1-0 önde. Maçın golleri aşağıdaki gibidir.
M. Başakşehir'in attığı goller:
- 16. dakika : Stefano Okaka
İLK YARI SONUCU : 1-0
Maç özetini Beinsports sayfasından izleyebilirsiniz. Maç özeti maç bittikten sonra Beinsports'ta yayınlanacaktır.
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Maç, İstanbul'da, İstanbul Başakşehir Fatih Terim Stadyumu'nda oynanacak. Haberler.com son dakika haberler, gündem haberler ve tarafsız haberler için okumaya devam edin. Haberler.com haberini okuyorsunuz. Haber kaldığı yerden devam ediyor.
Maçı Fırat Aydınus yönetiyor.
Başakşehir: Volkan Babacan; Şener, Youssouf, Leonardo, Lucas Lima; Mahmut, Tolga; Visca, Aleksic, Deniz; Okaka.
Fenerbahçe: Altay, Serdar, Min Jae Kim, Szalai, Gustavo, Meyer, Osayi, Ferdi, Muhammed, Pelkas, Berisha