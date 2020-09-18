Lüks otomobilin bagajında ceviz satışı
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Lüks otomobilin bagajında ceviz satışı

Lüks otomobilin bagajında ceviz satışıANKARA'da 10 gün önce açılan kuruyemiş dükkanının önünde, piyasaya değeri yaklaşık 1,5 milyon TL olan lüks otomobilde kabuklu ceviz satılmaya başlandı.

18.09.2020 11:20 | Son Güncelleme: 18.09.2020 12:40

Lüks otomobilin bagajında ceviz satışı

ANKARA'da 10 gün önce açılan kuruyemiş dükkanının önünde, piyasaya değeri yaklaşık 1,5 milyon TL olan lüks otomobilde kabuklu ceviz satılmaya başlandı.

Pursaklar ilçesinde otomobil galerisi bulunan Abdullah Duman, 10 gün önce kuruyemiş dükkanı açtı. Duman, galeride bulunan piyasa değeri 1,5 milyon TL'lik otomobili dükkanın önüne çekip, bagajında çuval ve torbalar içinde ceviz satmaya başladı. Kilosu 30 TL'den satılan cevizlerden daha çok lüks otomobil ilgi gördü. Bazı vatandaşlar, bagajı ceviz dolu lüks aracın yanında hatıra fotoğrafı çektirdi.

Kuruyemiş dükkanında çalışan İbrahim Kalender, tanıtım amaçlı böyle bir şey yaptıklarını söyleyerek, "Arkadaşlarımızla görüştük ve böyle bir fikir ortaya çıktı. Biz de kuruyemişlerimizi aracımızın içinde sergilemeye başladık. Hakikaten güzel de ilgi gördü. İnsanların çoğu gelip fotoğraf çektiriyorlar, aracı da inceliyorlar" dedi.

Lüks otomobilin bagajında ceviz satışı

Kaynak: DHA

DHA Editörü - Gökhan CEYLAN
Gökhan CEYLAN
DHA Editörü
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