Lüks Otomobilde Cesedi Bulunan Vatandaşın İntihar Ettiği Belirlendi

Kadıköy'de lüks bir otomobilde başından vurulmuş halde bulunan 52 yaşındaki İbrahim Nar'ın intihar ettiği belirlendi. Olay yerine koşan Nar'ın yakınları gözyaşlarına boğuldu.

OTOMOBİLDE SİLAH BULUNDU

Kadıköy Acıbadem Mahallesi Şekercioğlu Sokak'ta lüks bir otomobilde başından vurulmuş halde bulunan 52 yaşındaki İbrahim Nar'ın intihar ettiği tespit edildi. Polis ekipleri otomobilde ve çevresinde incelemeler yapmaya devam ederken, otomobilde silah bulunduğu öğrenildi.

YAKINLARI GÖZYAŞLARINA BOĞULDU

Durumdan haberdar olan İbrahim Nar'ın yakınları ise olay yerine koştu. Polisin incelemelerini takip eden Nar'ın yakınları gözyaşlarına boğuldu. Acılı aileyi polis ekipleri sakinleştirdi.

Yapılan incelemelerin ardından Nar'ın cansız bedeni yakınları ve polis ekipleri tarafından cenaze aracına konularak otopsi yapılmak üzere Adli Tıp Kurumu'na kaldırıldı.