Lüks Otomobilde Cesedi Bulunan Vatandaşın İntihar Ettiği Belirlendi
Kadıköy'de park halindeki lüks otomobilin içinde başından vurulmuş halde bulunan vatandaşın intihar ettiği belirlendi. İntihar eden vatandaşın yakınları sinir krizi geçirdi.
Kadıköy'de lüks bir otomobilde başından vurulmuş halde bulunan 52 yaşındaki İbrahim Nar'ın intihar ettiği belirlendi. Olay yerine koşan Nar'ın yakınları gözyaşlarına boğuldu.
OTOMOBİLDE SİLAH BULUNDU
Kadıköy Acıbadem Mahallesi Şekercioğlu Sokak'ta lüks bir otomobilde başından vurulmuş halde bulunan 52 yaşındaki İbrahim Nar'ın intihar ettiği tespit edildi. Polis ekipleri otomobilde ve çevresinde incelemeler yapmaya devam ederken, otomobilde silah bulunduğu öğrenildi.
YAKINLARI GÖZYAŞLARINA BOĞULDU
Durumdan haberdar olan İbrahim Nar'ın yakınları ise olay yerine koştu. Polisin incelemelerini takip eden Nar'ın yakınları gözyaşlarına boğuldu. Acılı aileyi polis ekipleri sakinleştirdi.
Yapılan incelemelerin ardından Nar'ın cansız bedeni yakınları ve polis ekipleri tarafından cenaze aracına konularak otopsi yapılmak üzere Adli Tıp Kurumu'na kaldırıldı.