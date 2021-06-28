Lukaku kimdir, boyu ve kilosu kaç? Romelu Lukaku kaç yaşında? Hangi takımda oynuyor?

Belçikalı efsane forvet Lukaku dünkü maçta gösterdiği performansla dikkatleri üzerine çekti. Bunun ardından futbol severler Romelu Lukaku kaç kilo, boyu kaç, kaç yaşında gibi soruların cevaplarını merak etti. Detaylar haberimizde...

Günümüzde en iyi forvetler arasında gösterilen Romelu Lukaku kimdir, kaç yaşında, nereli, forma numarası kaç, boyu ve kilosu kaç?

ROMELU LUKAKU BOYU VE KİLOSU KAÇ?

Romelu Lukaku'nun boyu 1,91 metre ve kilosu ise 93 kg 'dır. Santrafor mevkisinde forma giyen Lukaku'nun sırt numarası 9'dur.

Lukaku boyu kaç : 1.91 metre

Lukaku kilosu kaç : 93 kg

Lukaku kaç yaşında : 28 yaşında

Lukaku hangi takımda : Inter

Lukaku nereli : Belçika (Kongo asıllı)

Lukaku mevkisi ne : Forvet - Santrafor

Lukaku forma numarası kaç : 9

LUKAKU TOPLAM KAÇ GOL ATMIŞTIR?

Lukaku kulüp bazında çıktığı 383 maçta toplamda 186 gol atmıştır. Milli takımda ise 94 maçta toplam 58 gol atmıştır.

ROMELU LUKAKU KİMDİR?

Romelu Menama Lukaku Bolingoli (d. 13 Mayıs 1993, Anvers) Kongo asıllı Belçikalı futbolcudur. Inter'de forma giymektedir.

Eski profesyonel futbolcu Roger Lukaku'nun oğlu, SS Lazio forması giyen Jordan Lukaku'nun abisidir. Santrafor olarak oynamaktadır.

KULÜP KARİYERİ

Anderlecht'e 12 yaşındayken katıldı ve Anderlecht altyapısındaki ilk sezonunda kendisinden 4 yaş büyük rakipleri karşısında ise 17 maçta 26 gol atmayı başarmıştı. Kulübün altyapısında 87 maçta toplam 121 gol kaydedince Mayıs 2009'da profesyonelliğe adım atmasını sağlayan sözleşmeyi imzaladı. 11 gün sonra ligde A takımla ilk maçını R. Standard de Liège'e karşı oynadı ve bitime 31 dakika kala oyuna dahil oldu. Anderlect'teki ilk golünü ise ligde oynanan Zulte Waregem deplasmanında kaydetti. Sadece birkaç ay sonra UEFA Şampiyonlar Ligi'nde forma giyen en genç oyuncu unvanını ele geçirdi ama, Anderlect Lyon'a elenince rota UEFA Avrupa Ligi'ne çevrildi. Orada işler daha iyi gitti ve Lukaku, takımı son 16'da Hamburg'a elenene kadar bu turnuvada 4 gol kaydetti. Pro League'de de 25 maçta 15 gol kaydederek gol kralı oldu. Oysa, bu maçların sadece 15'ine ilk on birde çıkmıştı. Lukaku, ayrıca Aralık 2009'da Ajax ile oynanan UEFA Avrupa Ligi karşılaşmasında ise 2 kez fileleri havalandırarak UEFA Kupası tarihindeki en genç üçüncü golcü unvanını kazandı. 10 Temmuz 2017 tarihinde 75 Milyon Pound karşılığında Manchester United takımına transfer oldu. 8 Temmuz 2019 tarihinde 83 milyon euro bonservis bedeliyle 5 yıllığına Serie A takımlarından Inter'e transfer oldu.

MİLLİ TAKIM KARİYERİ

Belçika U-21 takımıyla uluslararası sahneye çıkan Lukaku, ilk maçını Slovenya U-21 takımı karşısında oynadı ve bir de gol attı.

Liginde gol kralı olan Lukaku, 24 Şubat 2010'da 16 yaşındayken, Dick Advocaat tarafından Belçika millî futbol takımı kadrosuna çağrıldı. Hırvatistan'la oynanan hazırlık maçında ilk kez A millî formayı giydi ve yaklaşık 75 dakika oyunda kaldı.

BAŞARILARI

Kulüp:

Anderlecht : Pro League: 2009-10

Bireysel:

Belçika Ligi gol kralı: 2009-10

UEFA Avrupa Ligi gol kralı: 2014-15