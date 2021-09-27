Lübnan'da Emniyet Genel Müdürlüğü yoğun pasaport taleplerine yetişemiyor

Lübnan'da Emniyet Genel Müdürlüğünün, 3 aydan bu yana aşırı artan yeni pasaport taleplerini yetiştiremediği bildirildi.

Lübnan Emniyet Genel Müdürlüğünden yapılan yazılı açıklamada, Emniyet Genel Müdürü Abbas İbrahim'in "Artık pasaport verme gücümüz yok." yönündeki sözlerine açıklık getirildi.

Emniyet Genel Müdürlüğünün günlük pasaport çıkarma kapasitesinin 3 bin adet olduğu aktarılan açıklamada, ancak 3 aydır günlük pasaport taleplerinin 8 bin adedi bulduğuna vurgu yapıldı.

Yoğun taleplerin Emniyet Genel Müdürlüğünün pasaport basma kapasitesinin çok üzerinde olduğu ve Genel Müdür İbrahim'in de bu noktaya dikkat çekmek istediği ifade edilen açıklamada, yoğun talebin nedenlerinden biri olarak da Irak'a dini ziyaretler mevsimine işaret edildi.

Farklı din ve mezheplere dayalı siyasi bölünmeler açısından oldukça kırılgan bir yapıya sahip Lübnan ekonomisi, 1975-1990 yıllarındaki iç savaştan bu yana en büyük krizi yaşıyor.

Başkentteki Amerikan Üniversitesi bünyesinde faaliyet gösteren Kriz Gözlemevi, tarihinin en büyük ekonomik krizlerinden birine sahne olan Lübnan'dan yurt dışına gerçekleşen göçle ilgili hazırladığı raporu 1 Eylül'de yayımlamıştı.

Raporda, birkaç aydan beri Lübnan'da yaşanan göç oranları ve bu yöndeki girişimlerde yaşanan artış,"1865-1916 yıllarında Cebel Lübnan'dan 330 bin kişinin göç etmesinden ve iç savaşın yaşandığı 1975-1990 yılları arasında yaklaşık 990 bin vatandaşın ülkeden ayrılmasından sonra üçüncü sayılacak yeni bir toplu göç dalgasının başlama süreci" olarak değerlendirilmişti.