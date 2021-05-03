Lübnan asıllı kuzenlerin böbrek nakli Trabzon'da yapıldı
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Lübnan asıllı kuzenlerin böbrek nakli Trabzon'da yapıldı

Lübnan asıllı kuzenlerin böbrek nakli Trabzon'da yapıldı
Anadolu Ajansı / Hakan Burak Altunöz - Haberler | Sağlık

Karadeniz Teknik Üniversitesi (KTÜ) Tıp Fakültesi Farabi Hastanesi'nde, Lübnan asıllı ABD ve Türk vatandaşı Samir Ramadan, Fransız vatandaşı kuzeni Talal Kabbara'dan böbrek nakli oldu.

Karadeniz Teknik Üniversitesi (KTÜ) Tıp Fakültesi Farabi Hastanesi'nde, Lübnan asıllı ABD ve Türk vatandaşı Samir Ramadan, Fransız vatandaşı kuzeni Talal Kabbara'dan böbrek nakli oldu.

Gerçekleştirilen operasyonla ilgili KTÜ Farabi Hastanesi'nde düzenlenen basın toplantısında konuşan KTÜ Organ Nakli Uygulama ve Araştırma Merkezi Müdürü Prof. Dr. Şükrü Ulusoy, 2007 yılından bugüne kadar 100'ün üzerinde böbrek nakli gerçekleştirdiklerini söyledi.

Yapılan başarılı ameliyatlara rağmen bağış anlamında istenilen seviyeye yaklaşılamadığına işaret eden Prof. Dr. Ulusoy, özellikle beyin ölümü gerçekleşen hastalardan böbrek nakli yapılmasının bağışlar açısından önemli olduğunu vurguladı.

Ulusoy, Türkiye'de yaklaşık 25 bin böbrek nakli bekleyen insanın olduğuna dikkati çekerek, diyalize giren hasta sayısının ise yaklaşık 65 bin civarında olduğunu sözlerine ekledi.

Ameliyatı gerçekleştiren KTÜ Tıp Fakültesi Genel Cerrahi Anabilim Dalı Başkanı Prof. Dr. Serdar Türkyılmaz ise Lübnan asıllı ABD ve Türk vatandaşı Samir Ramadan'ın yaklaşık 8 ay önce hastaneye başvuruda bulunduğunu belirtti.

Türkyılmaz, hastanın kendilerine karşı büyük bir güven duyduğunu aktararak, "Kendisine 'canlı vericin var mı? diye sorduk ve olduğunu söyledi. Fransa'dan kuzeni geldi ve hazırlıkları yapmaya başladık. Herhangi bir problem çıkmayınca geçen hafta nakli gerçekleştirmiş olduk. Hastamız gayet iyi ve rahat. Bölgemizde yaşayan bir insan. Bize güvendi ve ameliyatı burada olmak istedi." diye konuştu.

Genel Cerrahi Polikliniği'nde tedavisi devam eden Samir Ramadan da ameliyatı gerçekleştiren ekibe teşekkür ederek, böbreğini veren kuzeni Talal Kabbara'nın kendisinin kahramanı olduğunu söyledi.

Kaynak: Anadolu Ajansı / Hakan Burak Altunöz

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