Lösemi Hastası Minik Öykü İçin Annesi Umut Olacak

Antalya'da lösemi teşhisi konulan ve sağlığına kavuşması için ilik nakli bekleyen 3,5 yaşındaki Öykü Arin'e uygun donör halen bulunamadı. Öykü Arin için, 10 Nisan tarihinde anneden yarı uyumlu nakil sürecinin başlatılacağı bildirildi.

Geçtiğimiz Kasım ayında lösemi hastalığının bir türü olan ve milyonda bir kişide görülen Juvenil Myelomonositik Lösemi (JMML) teşhisiyle tedavisine başlanan 3 buçuk yaşındaki Öykü Arin'e annesi umut olacak. Mart ayında nakili uzatabilmek adına daha önce iki kez uygulanan kanser hücrelerinin büyümesini önleyici tedavi, son kez uygulandı ancak Nisan ayına gelinmesine karşın uygun donör bulunamadı. Bunun üzerine doktorlar, minik Öykü Arin için anneden yarı uyumlu nakil sürecini başlatmaya hazırlanıyor.

Öykü Arin için, 10 Nisan tarihinde anne Eylem Şen Yazıcı'dan yarı uyumlu nakil süreci başlıyor. Yazıcı, sosyal medya hesabından süreç ile ilgili ise bir yazı paylaştı. Anne Yazıcı'nın kızına destek olabilmek için saçlarını kazıttığı görülen paylaşımda "Öykü Arin için Kasım ayından itibaren arayışını sürdürdüğümüz 10/10 uyumlu donöre maalesef Türkiye ve yurtdışında yapılan kök hücre bağışı kampanyalarında ulaşamadık. Tam uyumlu verici bulunamadığı için doktorlarımız tarafından, Anne Eylem Şen'den yarı uyumlu nakil yapılması kararı alındı. Geldiğimiz son durum itibarıyla, canımız kızımız Öykü Arin için 10 Nisan Çarşamba günü anne Eylem Şen 'den yarı uyumlu nakil süreci başlıyor. Anneden alınan kemik iliğinin iyileşme sürecine katkısı, nakil sürecini takip eden günlerde belli olacak.Tüm kalbimizle anneden yapılana yarı uyumlu naklin başarılı olmasını umuyoruz. Fakat başarılı olmama olasılığı da var. Yarı uyumlu nakil olmasına rağmen kampanya bizim açımızdan aynı şekilde devam ediyor olacak" denildi. - ANTALYA

Kaynak: İHA