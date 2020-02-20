Londra'da camide bıçaklı saldırı: Zanlı gözaltına alındı

20.02.2020 19:45 | Son Güncelleme: 20.02.2020 19:45

Londra Merkez Camii'nde düzenlenen bıçaklı saldırının ardından bir kişi cinayet girişimi şüphesiyle gözaltına alındı.

Bıçaklandıktan sonra hastaneye kaldırılan kişinin 70'li yaşlarda olduğu açıklandı.

Londra Emniyet Müdürlüğü, birkaç yerinden yaralandığı bildirilen bu kişinin hayati tehlikesinin bulunmadığını duyurdu.

Londra Merkez Camii, kent merkezindeki Regent's Park semtinde bulunuyor.

Saldırı sonrası camiye acil yardım ekipleri gönderildi.

Görgü tanıkları, sosyal medyadaki ifadelerinde, 70'li yaşlardaki kişinin boynundan bıçaklandığını söyledi.

Olay yerinde çekilen görüntülerde, kapşonlu bir kırmızı üst ve kot pantolon giyen beyaz bir adam, polisler tarafından yere yatırılmış halde görülüyor.