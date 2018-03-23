Liseli Öğrenciler Hurda Parçalarla Askeri Araç Yaptı

Ordu Anadolu Lisesi 10. sınıf öğrencileri Erdem Çakır, Semi Cemal Özdemir, Yunus Emre Yıldırım ve Taha Keskin, çeşitli yarışmalara katılmak için yaptıkları çalışmalar kapsamında farklı bir araç yapmaya karar verdi. Biyoloji öğretmeni Mustafa Kurnaz koordinatörlüğünde çalışmaya başlayan öğrenciler, Altınordu Belediyesinin desteğiyle kentteki hurdalıktan otomobil temin etti. Kendi imkanlarıyla otomobili okula getiren öğrenciler, araca elektrikli motor, akü ve güneş enerjisi paneli yerleştirdi, aracın uzaktan kumandayla kontrol edilebilmesini de yazılım sistemiyle sağladı.

YARIŞMAYA KATILACAK

Öğrenciler, güvenliğin sağlanması amacıyla otomobilin üzerine silah, uzaktan görüntü alınabilecek kamera sistemi bağladı ve içerisini de bilgisayarla donattı.

Öğrenciler, "Akıncı Seyt 4" adını verdikleri araçla Yıldız Teknik Üniversitesinde düzenlenecek "Yıldız Robocon 2018" yarışmasına katılacak.

Proje koordinatörü Mustafa Kurnaz'ın yaptığı açıklamada, öğrencilerinin geçen yıl benzer projeyle "Uç Beyi" isimli araç geliştirdiklerini ve katıldıkları yarışmada dördüncü olduklarını söyledi.

"8 AY ÇALIŞARAK HAZIR HALE GETİRDİK"

Geçen yıl yapılan projenin minyatür olduğunu, bu yıl bunu daha da geliştirmek için yola çıktıklarını anlatan Kurnaz, aynı projenin daha ileri seviyede tasarlanmasını sağladıklarını, öğrencilerin 8 ay çalışarak aracı hazır hale getirdiklerini belirtti.

Aracın somut özelliklerinin ön plana çıktığını dile getiren Kurnaz, şunları söyledi:

"Sonuç itibarıyla sınır güvenliğini sağlayan askerlerimizi operasyonun içerisine sokmadan dışarıdan idare edilebilecek bir araç tasarlamış olduk. Böylece asker kayıplarını en aza indiren bir araç ortaya çıkarmış bulunuyoruz."

"DAHA GELİŞMİŞ ARAÇ ÜZERİNDE ÇALIŞACAĞIZ"

Öğrencilerden Erdem Çakır, daha önce yaptıkları projede dördüncü olduklarını ancak gerçek otomobil kullanarak yaptıkları bu çalışmadan umutlu olduğunu söyledi.

Proje için gece gündüz demeden çalıştıklarına dikkati çeken Çakır, ileride daha gelişmiş araç üzerinde çalışacaklarını kaydetti.

Yunus Emre Yıldırım da azmedince her şeyin yapılabileceğini gördüklerini belirterek, çok emek verdikleri projeyle birinci olmak istediklerini ifade etti.