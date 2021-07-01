Lionel Messi, 3 yaşında imza attığı Barcelona'dan resmen ayrıldı
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Lionel Messi, 3 yaşında imza attığı Barcelona'dan resmen ayrıldı

Lionel Messi, 3 yaşında imza attığı Barcelona'dan resmen ayrıldı
Haberler.com - Haberler | Spor

Barcelona ile sözleşmesi bugün sona eren Arjantinli yıldız, 3 yaşında girdiği Katalan devinden resmen ayrıldı. Daha önce Katalan devinde mutsuz olduğunu ifade eden Messi, Copa America'nın ardından kararını verecek. Barcelona Başkanı Laporta, prensipte anlaşıldığını ifade etmişti ama Messi'nin kafası karışık. Arjantinli yıldız tercihini Manchester City veya PSG'den yana kullanabilir.

20 yıldır Barcelona forması giyen Lionel Messi, 30 Haziran'da biten sözleşmesini yenilemedi. Arjantin ile Copa America'da mücadele eden Messi, geçtiğimiz yaz Barcelona'dan ayrılacağını açıklamış ve kulüpte olağanüstü günler başlatmıştı.

Lionel Messi, 3 yaşında imza attığı Barcelona'dan resmen ayrıldı

SEÇİM VAADİ MESSİ'YDİ

34 yaşındaki yıldızı ikna etmeye çalışan Katalan ekibinde Bartomeu yönetimi istifa etmiş, Joan Laporta başkanlığa geri dönmüştü.

Lionel Messi, 3 yaşında imza attığı Barcelona'dan resmen ayrıldı

Messi'yi kulüpte tutma vaadiyle göreve başlayan Laporta, Arjantinli futbolcunun sözleşmesini henüz uzatamadı.

İspanyol basınında yer alan haberlere göre; Messi, Copa America'nın ardından teklifleri değerlendirecek. Yeni adresinin Manchester City veya PSG olması çok güçlü bir ihtimal.

Lionel Messi, 3 yaşında imza attığı Barcelona'dan resmen ayrıldı
Sol alttaki maskeli futbolcu: Lionel Messi

HAYATI BARCELONA'DA GEÇTİ

1 Temmuz 2000'de daha üç yaşındayken Barcelona'ya imza atan Messi, kariyerinde hiç başka takımda oynamadı. 2005'te yükseldiği A Takım'da düzenli olarak forma giydi ve bir efsaneye dönüştü.

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