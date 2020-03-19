Liglerin ertelenmesi - Mehmet Akif Üstündağ, Mehmet Sepil, Servet Yardımcı Türkiye Voleybol Federasyonu Başkanı Mehmet Akif Üstündağ Kulüpler Birliği Vakfı Başkanı Mehmet Sepil TFF 1.

Türkiye Voleybol Federasyonu Başkanı Mehmet Akif Üstündağ

Kulüpler Birliği Vakfı Başkanı Mehmet Sepil

TFF 1. Başkan Vekili ve UEFA Yönetim Kurulu Üyesi Servet Yardımcı ANKARA - Gençlik ve Spor Bakanı Mehmet Muharrem Kasapoğlu, Türkiye Futbol Federasyonu, Türkiye Basketbol Federasyonu, Türkiye Voleybol Federasyonu ve Kulüpler Birliği Vakfı başkanlarıyla toplantı düzenledi. (2)

Kaynak: AA