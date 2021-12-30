Ligin en centilmen takımı Antalyaspor

Spor Toto Süper Lig'de sezonun ilk devresinde en centilmen takım, Fraport TAV Antalyaspor oldu. Antalyaspor, 19 hafta sonunda kırmızı kart ile cezalandırılmazken, sadece 44 sarı kart gördü. Ligde en çok kırmızı kart gören takım ise 7 kez ile Fatih Karagümrük oldu. Ligin en az en az sarı kart gören takımları da 30'ar kez ile Çaykur Rizespor ve Demir Grup Sivasspor oldu.

Sezonun ilk devresini 22 puanla 15'inci sırada tamamlayan, 8'inci hafta teknik direktör Ersun Yanal ile yollarını ayırarak takımın başına futbol sorumlusu olarak Nuri Şahin'i getiren Fraport TAV Antalyaspor, ligde şu ana kadar kırmızı kart görmeyen tek takım oldu.

Ligin kalecileri, sezonun ilk devresinde hakemler tarafından en az kart gösterilen futbolcular oldu. Kaleciler, sezonun ilk devresinde 39 kez sarı kartla cezalandırıldı. Ligde sezonun ilk devresinde çift sarı kartla oyun dışında kalan tek kaleci ise lig lideri Trabzonspor'un başarılı kalecisi Uğurcan Çakır oldu. Çakır, Beşiktaş ile oynanan maçın bitişinin ardından taraftarlarla yaşadığı diyalog sonrasında ikinci sarı kartla oyundan ihraç edildi.