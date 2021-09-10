Liderliği kaptıran Türkiye, Dünya Kupası'na nasıl gider? İşte tüm senaryolar

A Milli Takım'da 6-1'lik Hollanda hezimeti sonrası Şenol Güneş'le yollar ayrıldı. Ay-Yıldızlılar, son maçlarda aldıkları başarısız sonuçlarla grupta liderliği kaptırsa bile hala Dünya Kupası'na katılma şansımız devam ediyor.

LİDERLİK İÇİN TÜM MAÇLARI KAZANMAK YETMİYOR

Fanatik'in haberine göre; Hollanda ve Norveç son 4 maç kala grupta 13 puanla ilk iki sırayı paylaşıyor. Türkiye'nin grubu lider tamamlayabilmesi için bütün maçlarını kazanması dahi yetmiyor. Türkiye gruptaki bütün maçlarını kazanırsa Hollanda'nın grupta mağlubiyet alması gerekiyor. Türkiye bütün maçlarını kazanır ve Hollanda yenilgi alırsa Türkiye gruptan lider çıkıyor.

Puan durumu

NORVEÇ MAÇI ÇOK ÖNEMLİ

Grubu ikinci sırada bitiren takımların da şansı var. Bu nedenle 1 ay sonra Norveç'le Türkiye'de oynayacağımız maç çok önemli. Türkiye Norveç'i yener ve kalan 3 maçını da kazanırsa rakibin maçlarına bakmaksızın grupta ikinci olacak ve play-off oynama şansı kazanacak.

A Milli Takım'ın kalan maçları

PLAY-OFF TEK MAÇ ELEME USULÜYLE OYNANACAK

Takımlar, gruplarında iç ve dış sahada olmak üzere birbirleriyle iki kez karşılaşacak. Gruplarını lider tamamlayan 10 takım, doğrudan 2022 FIFA Dünya Kupası'na katılacak. Grup ikincisi 10 takım ile UEFA Uluslar Ligi'nden gelecek iki ekip ise play-off maçlarına çıkarak Dünya Kupası vizesi arayacak. Tek maç eleme usulüyle oynanacak 12 takımlı play-off maçlarının ardından Dünya Kupası'na katılacak diğer 3 ülke de belli olacak.

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