Libya'ya ihracat 7 ayda 1,3 milyar doları aştı
HABER SON DAKİKA MAGAZİN SPOR EKONOMİ İNDİRİM KUPONLARITÜMÜ
Üye Girişi

Libya'ya ihracat 7 ayda 1,3 milyar doları aştı

Libya'ya ihracat 7 ayda 1,3 milyar doları aştı
İhlas Haber Ajansı - Haberler | Ekonomi

Türkiye'nin Libya'ya ihracatı 7 ayda yüzde 58 artarak 1 milyar 325 milyon dolar olarak gerçekleşti.

Türkiye'nin Libya'ya ihracatı 7 ayda yüzde 58 artarak 1 milyar 325 milyon dolar olarak gerçekleşti.

Türkiye'nin Libya'ya ihracatı Ocak-Temmuz döneminde 2020'nin aynı dönemine göre yüzde 58 artarak 1 milyar 325 milyon dolar olarak gerçekleşti. Konuya ilişkin açıklamalarda bulunan DEİK Türkiye-Libya İş Konseyi Başkanı Murtaza Karanfil, Libya Başbakanı Abdulhamid Dibeybe ve beraberindeki heyetin geçen hafta gerçekleşen ziyaretiyle ilgili, "Bu çok önemli ziyaret yeni iş birliklerinin kapısını artıracak ve ihracatı artıracak. İki ülke arasındaki ticaretin daha da canlanmasına katkı sunacak. Hem siyasi hem ekonomik anlamda ülkeler arası ilişkilerin geleceğinden çok umutluyuz" dedi. Karanfil, Libya'nın Afrika'ya açılan bir kapı olması münasebetiyle Türkiye için önemli olduğunu vurgulayarak, "Türkiye'nin Libya'ya ihracatı Ocak-Temmuz döneminde 2020'nin aynı dönemine göre yüzde 58 artarak 1 milyar 325 milyon dolar olarak gerçekleşti" dedi.

Karanfil, "Geçen yıl yaz aylarında başlayan ihracat artışı 2021 ile birlikte devam ederken, temmuzda Libya'ya yönelik ihracat geçen yılın aynı ayına göre kısmen düşüşle 131 milyon dolar olarak gerçekleşti. Ancak ilk 7 ay baz alındığında Türkiye'nin Libya'ya ihracatı geçen yılın aynı dönemine göre yüzde 58'lik artış gerçekleşti" ifadelerini kullandı.

Türkiye'nin Libya'ya yönelik ihracat artışında siyasi ilişkilerin çok önemli bir yerinin olduğunu vurgulayan Karanfil, şu değerlendirmelerde bulundu: "Türkiye, Libya'nın ve Libya halkının her zaman yanında olmuştur. Bugüne kadar her türlü desteği bu ülkeden esirgemeyen Türkiye, Birleşmiş Milletler tarafından tanınan resmi Libya hükümetinin çağrısı ile bu ülkede bulunmaktadır. Bu çağrıyı tüm BM ülkelerine yapan Libya'ya sadece Türkiye cevap vermiştir. Milli Mutabakat Hükümeti'ne verilen askeri eğitim, yardım ve danışmanlık desteğinin olumlu sonuçları da net bir şekilde ortadadır".

Karanfil, askeri ve siyasi yakınlığın ekonomik ilişkileri de olumlu etkilediğini kaydederek, Türkiye'nin bu süreçte Libya'yı ve Libya halkını yalnız bırakmaması gerektiğini söyledi.

"Dibeybe'nin ziyareti ihracatın ve ticaretin artmasına katkı sunacak"

Karanfil, Libya Başbakanı Abdulhamid Dibeybe ve beraberindeki heyetin geçen hafta Türkiye'ye gelerek ziyaretlerde bulunduğunu, Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan tarafından kabul edildiğini hatırlattı. Heyetler arası görüşmede Hazine ve Maliye Bakanı Lütfi Elvan, Ticaret Bakanı Mehmet Muş ve Türkiye Cumhuriyet Merkez Bankası Başkanı Şahap Kavcıoğlu'nun da hazır bulunduğunu kaydeden Karanfil, "Bu çok önemli ziyaret yeni iş birliklerinin kapısını artıracak ve ihracatı artıracak. İki ülke arasındaki ticaretin daha da canlanmasına katkı sunacak. Hem siyasi hem ekonomik anlamda ülkeler arası ilişkilerin geleceğinden çok umutluyuz" dedi. - İSTANBUL

Kaynak: İhlas Haber Ajansı

Altının gram fiyatı 482 lira seviyesinden işlem görüyor
Altının gram fiyatı 482 lira seviyesinden işlem görüyor
Güne düşüşle başlayan dolar 8,64'ten işlem görüyor
Güne düşüşle başlayan dolar 8,64'ten işlem görüyor
Türkiye'de işsizlik oranı, haziranda bir önceki aya göre 2,5 puan azalışla yüzde 10,6 seviyesinde gerçekleşti.
Türkiye'de işsizlik oranı, haziranda bir önceki aya göre 2,5 puan azalışla yüzde 10,6 seviyesinde gerçekleşti.

Çok Okunan Haberler

Hakkımızda Künye İletişim Reklam Webmaster İşbirliği RSS Sitene Ekle
Haber Son Dakika Güncel Haberler Yerel Haberler Fotogaleri İndirim Kuponları
Haberler Ekonomi Spor Magazin Dünya Gündem
Politika Fuat Oktay Tanju Özcan Ümit Dündar Devlet Bahçeli Kemal Kılıçdaroğlu
Magazin Tarkan Haluk Levent Acun Ilıcalı Burcu Biricik
Spor Merve Çoban Fatih Terim Hakan Reçber Rıza Çalımbay Alex Teixeira
Tüm Haberler Hava Durumu Namaz Vakitleri Gazeteler Güzel Sözler
Antoloji.com Hastane.com.tr Intersinema.com Yenikadin.com
Haberler.com Ios Uygulaması Haberler.com Android Uygulaması Haberler.com Huawei Uygulaması
Haberler.com Google News Haberler.com Facebook Haberler.com Twitter Haberler.com Instagram Haberler.com Linkedin Haberler.com Whatsapp Google Asistan Haberler.com Google Podcast Haberler.com iTunes Podcast Haberler.com Spotify Podcast Haberler.com RSS Haberler.com Google Business Haberler.com Wikipedia Haberler.com Youtube
Libya'ya ihracat 7 ayda 1,3 milyar doları aştı - Haberler Ekonomi
Sitemizde yayınlanan haberlerin telif hakları haber kaynaklarına aittir, haberleri kopyalamayınız.

[Kullanım Şartları] - [Gizlilik Politikası] - [Çerez Politikası] - [Kişisel Verilerin Korunması] - [Hata Bildir] 10.8.2021 11:47:57. #1.15#

title