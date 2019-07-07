LG G8S ThinQ Özellikleri ve Fiyatı Ne Olacak?



LG G8S ThinQ, Bu ay Üçlü Kamera Seti ile Karşımıza Geliyor.

LG'nin G8 Amiral gemisinin en yeni modeli her zamankinden çok daha güçlü özellikler ile gelecek. En üst seviye işlemci ve üçlü kamera seti ile karşımıza çıkmaya hazırlanan modelin diğer özellikleri ve fiyatı ne kadar olacak?

Gelen ilk haberlere göre LG bu ay Avrupa, Latin Amerika, Afrika ve Orta Doğu'da "belirli pazarlarda" bu modeli satışa sunacak.

LG G8S ThinQ Teknik Özellikleri



Amiral gemisi telefonlarda görmeye alıştığımız üçlü kamera seti ve en son en üst seviye Qualcomm Snapdragon 855 işlemci ile geliyor. 13/12/12 megapiksel arka kameraya, uçuş zamanı sensörlü 8 megapiksellik ön kamera eşlik ediyor.6GB RAM, 128 GB depolama alanı, 3.550 mAh'lik batarya ve Android 9.0 Pie yüklü olarak gelecek.

Ekran tarafında evet beklendiği gibi 6.2 inçlik OLED ekranlı G8 modeline göre 6.1 inçlik biraz daha düşük çözünürlüğü sahip. (2.248×1.080 vs. 3.120×1.440 piksel), ancak bu dezavantajı sahip olduğu ekstra kamera ile telafi ediyor.

LG G8S, Air Motion teknolojisini büyük kardeşinden devraldı ve kullanıcıların telefon ekranına dokunmadan belirli eylemleri gerçekleştirmelerini sağlıyor olacak.

LG telefonlarının tipik özelliği olan G8S, 3.5mm ses konnektörü ve dahili stereo hoparlörü ile ses bölümünde güçlüdür. LG G8S, geniş açılı bir objektif ve bir telefoto objektif ile birlikte bir ana f/ 1.8 kameraya sahip, bu özellik bugünlerde amiral gemisi telefonlar için neredeyse standart. Parmak izi sensörü arka tarafta, yüz tanıma ile ekran kilidi açma, hızlı şarj ve IP68 standardında toz ve su geçirmezlik özelliğine sahip.

LG G8S ThinQ renkleri



Siyah, deniz mavisi ve beyaz renklerde. Fiyat konusunda henüz bir bilgi açıklanmadı.

Mashable

Kaynak: Teknotalk.com