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Lavanta ormanı Safranbolu'ya ekonomik değer katacak

UNESCO Dünya Mirası Listesi'nde yer alan Karabük'ün Safranbolu ilçesinde oluşturulan lavanta ormanının, turizmde yeni bir destinasyon oluşturmanın yanında ilçeye ekonomik değer katması da hedefleniyor.

14.08.2020 11:36 | Son Güncelleme: 14.08.2020 11:41

UNESCO Dünya Mirası Listesi'nde yer alan Karabük'ün Safranbolu ilçesinde oluşturulan lavanta ormanının, turizmde yeni bir destinasyon oluşturmanın yanında ilçeye ekonomik değer katması da hedefleniyor.

Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'ın himayesinde, Tarım ve Orman Bakanlığı tarafından yürütülen "11 Milyon Ağaç; Bugün Fidan Yarın Nefes" kampanyasıyla Beştepeler bölgesinde 5 dönümlük bir alanda 10 bin fidan dikilerek oluşturulan orman, ilk ürünlerini verdi.

Boya, yemek, kozmetik, ilaç ve gıda gibi birçok alanda kullanılan, ağırlığının 100 bin katı kadar sıvıyı sarıya boyayabilen, kilogramı altın ile eş değer olduğu için "dünyanın en pahalı bitkisi" olarak da bilinen ve yılda yaklaşık 20 kilogram üretilen safranla önemli ekonomik girdi sağlanan Safranbolu'da, yine kozmetik ve temizlik sanayisinde kullanılan lavantanın üretimiyle de yeni ekonomik değer oluşturulması amaçlanıyor.

Türkiye'de ağırlıklı olarak yetiştirildiği Safranbolu ilçesine adını da veren safrana alternatif olarak yetiştirilen lavanta ormanı, ilçede yeni bir turizm destinasyonu da oluşturdu.

Her yıl safran hasadı zamanı ilçeye gelen binlerce turist ve fotoğraf sanatçısı, rotalarına bu aylarda çiçek açan lavanta ormanını da dahil ediyor

"Lavanta ormanı renklendi"

Karabük Valisi Fuat Güler, AA muhabirine, ülke genelinde başlatılan fidan dikim kampanyası kapsamında ilçede oluşturulan lavanta ormanının renklendiğini söyledi.

Son yıllarda ülkede önemli yer tutan lavantanın, safran gibi çok değerli bir bitkiye ev sahipliği yapan Safranbolu'da yetiştirilmesinin önemine değinen Gürel, bitkinin ilçeye gelecek yıllarda ekonomik anlamda çok büyük katkılarının olacağını ifade etti.

Gürel, lavantanın, safran bitkisine alternatif olacağına işaret ederek, sözlerini şöyle sürdürdü:

"Safranbolu'da 10 bin fidan dikilerek bir lavanta ormanı oluşturduk. İl genelinde ise 500 dönümlük alanda yetiştiriliyor. Bölge iklimi ve toprakları lavanta için çok uygun. Safran bitkisiyle büyük bir ekonomik girdi sağlayan Safranbolu, lavanta alternatifiyle daha da büyüyecek. 'Dünyanın en iyi korunan ilk 20 kenti' arasında gösterilen, 18 ve 20. yüzyıllar arasında yapılan, genellikle üç katlı, 6-8 odalı, ihtiyaca uygun tasarlanarak estetik biçimde şekillendirilmiş geleneksel evlerin yer aldığı tarihi ilçemiz, yılda ortalama bir milyon turiste ev sahipliği yapıyor. Buna safran bitkisi de katkı sağlıyor. Şimdi lavanta da ilçenin turizmine katkı sağlamaya başladı. İnanıyorum ki lavanta bahçeleri, ilçemizin turist sayısını da artıracak."

"Lavanta albenisi yüksek bir ürün haline geldi"

İl Tarım ve Orman Müdürü Çetin Ayvalık da lavantanın albenisi yüksek bir ürün haline geldiğini ve çok meraklısının bulunduğunu vurguladı.

Safranbolu'da lavanta ormanı oluşturulduğunu hatırlatan Ayvalık, "Lavanta, bölgemizde yetiştirilmesi konusunda son derece adaptasyonu yüksek ürün olarak karşımıza çıkıyor. Özellikle fotoğrafçılarımızın kullandığı ürün olarak gözükmekte. Tutan bir proje. Lavanta üretimini ilerleyen yıllarda artırmayı hedefliyoruz." ifadelerini kullandı.

Lavanta ormanı Safranbolu'ya ekonomik değer katacak

Kaynak: AA

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