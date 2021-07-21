Latin Amerika ülkelerinde Kovid-19 salgınıyla ilgili gelişmeler

Latin Amerika ülkelerinde yeni tip koronavirüs (Kovid-19) vakaları ve virüse bağlı can kayıpları artmaya devam ediyor.

Latin Amerika ülkelerinde yeni tip koronavirüs (Kovid-19) vakaları ve virüse bağlı can kayıpları artmaya devam ediyor.

Brezilya Sağlık Bakanlığının verilerine göre, son 24 saatte 1424 kişinin hayatını kaybetmesiyle ölenlerin sayısı 544 bin 180'e, 27 bin 592 yeni vakanın tespit edilmesiyle toplam vaka sayısı da 19 milyon 419 bin 437'ye çıktı.

ABD'nin ardından dünyada en çok Kovid-19 kaynaklı ölümün görüldüğü ülke Brezilya'da iyileşenlerin sayısı 18 milyon 124 bin 621 olarak açıklandı.

Meksika

Meksika Sağlık Bakanlığının verilerine göre, son 24 saatte 341 kişi hayatını kaybetti, 13 bin 853 yeni vaka tespit edildi. Kovid-19'a bağlı can kaybı sayısı 236 bin 810'a, toplam vaka sayısı 2 milyon 678 bin 297'ye, iyileşenlerin sayısı 2 milyon 104 bin 298'e çıktı.

Nüfusu 126 milyonu aşan Meksika, Kovid-19 verilerinin derlendiği Worldometers internet sitesine göre dünyada en çok vakanın görüldüğü 16. ülke konumunda bulunuyor.

Arjantin

Arjantin Sağlık Bakanlığının verilerine göre, son 24 saatte 426 kişinin hayatını kaybetmesiyle Kovid-19'a bağlı toplam ölü sayısı 102 bin 381'e, 15 bin 77 kişide virüs tespit edilmesiyle toplam vaka sayısı 4 milyon 784 bin 219'a çıktı.

Yaklaşık 45 milyon nüfuslu Arjantin'de, iyileşenlerin sayısı 4 milyon 420 bin 995 olarak açıklandı.

Arjantin dünyada en fazla vaka görülen 8. ülke konumunda bulunuyor.

Kolombiya

Kolombiya Sağlık Bakanlığının açıkladığı verilere göre, son 24 saatte 378 kişi hayatını kaybetti ve ölenlerin sayısı 117 bin 131'e çıktı.

Son 24 saatte 12 bin 829 vakanın tespit edildiği ülkede toplam vaka sayısı 4 milyon 668 bin 750'ye, iyileşenlerin sayısı 4 milyon 422 bin 866'ya ulaştı.

Nüfusu 50 milyona yaklaşan Kolombiya dünyada en fazla vaka görülen 9. ülke konumunda bulunuyor.

Peru

Peru Sağlık Bakanlığından yapılan açıklamaya göre, Kovid-19 nedeniyle son 24 saatte 44 kişi yaşamını yitirdi ve 980 yeni vaka görüldü. Vaka sayısı 2 milyon 96 bin 13'e, virüse bağlı can kaybı sayısı 195 bin 332'ye, iyileşenlerin sayısı 2 milyon 61 bin 951'e yükseldi.

Şili

Şili Sağlık Bakanlığının açıklamasına göre, son 24 saatte 30 kişinin yaşamını yitirmesiyle Kovid-19'a bağlı can kaybı sayısı 34 bin 569'a çıktı. Vaka sayısı 902 artışla 1 milyon 601 bin 858'e, iyileşenlerin sayısı 1 milyon 555 bin 294'e ulaştı.

Bolivya

Bolivya Sağlık Bakanlığının verilerine göre, son 24 saatte 30 kişi hayatını kaybetti ve 1052 yeni vaka saptandı.

Vaka sayısı 464 bin 177'ye, can kaybı sayısı 17 bin 505'e, sağlığına kavuşanların sayısı 394 bin 2'ye çıktı.

Paraguay

Paraguay Sağlık Bakanlığının verilerine göre, Kovid-19 nedeniyle son 24 saatte 54 kişi hayatını kaybetti, 702 yeni vaka görüldü. Vaka sayısı 446 bin 267'ye, can kaybı sayısı 14 bin 394'e, sağlığına kavuşanların sayısı 406 bin 280'ne çıktı.

Honduras

Honduras basınındaki habere göre, son 24 saatte 25 kişi hayatını kaybetti ve 1082 yeni vaka görüldü.

Vaka sayısı 282 bin 686'ya, can kaybı sayısı 7 bin 507'ye, sağlığına kavuşanların sayısı 96 bin 452'ye çıktı,

Kaynak: Anadolu Ajansı / Sinan Doğan