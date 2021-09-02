Lastiği patlayan işçi servisi bariyere çarptı: 6 yaralı
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Lastiği patlayan işçi servisi bariyere çarptı: 6 yaralı

Lastiği patlayan işçi servisi bariyere çarptı: 6 yaralı
Demirören Haber Ajansı / Mehmet İnan - Haberler | Güncel

BURSA'da lastiği patlayan işçi servisinin kontrolden çıkarak bariyere çarpması sonucu 6 kişi yaralandı.

BURSA'da lastiği patlayan işçi servisinin kontrolden çıkarak bariyere çarpması sonucu 6 kişi yaralandı.

Kaza, saat 06.00 sıralarında Osmangazi ilçesi Mudanya Kavşağı'nda meydana geldi. İşçileri taşıyan Ömer Faruk A.'nın kullandığı 16 S 2833 plakalı servis minibüsü, lastiği patlayınca sürücüsünün kontrolünden çıkarak, yol ayrımındaki bariyerlere çarptı. Kazada araç içinde bulunan 6 işçi yaralandı. Çevredekilerin ihbarı üzerine olay yerine ambulans ve polis ekibi sevk edildi. Sağlık ekiplerinin ilk müdahalesinin ardından çevredeki hastanelere kaldırılan yaralıların hayati tehlikelerinin olmadığı öğrenildi. Kaza nedeniyle kontrollü sağlanan trafik akışı servis minibüsünün çekilmesiyle normale döndü. 


Lastiği patlayan işçi servisi bariyere çarptı: 6 yaralı
Lastiği patlayan işçi servisi bariyere çarptı: 6 yaralı
Lastiği patlayan işçi servisi bariyere çarptı: 6 yaralı
Lastiği patlayan işçi servisi bariyere çarptı: 6 yaralı
Lastiği patlayan işçi servisi bariyere çarptı: 6 yaralı

Kaynak: Demirören Haber Ajansı / Mehmet İnan

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Lastiği patlayan işçi servisi bariyere çarptı: 6 yaralı - Haberler
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