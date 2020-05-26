Lastiği patlayan araç şarampole yuvarlandı Dört günlük sokağa çıkma kısıtlamasının son gününde arıcılık ile uğraşan İbrahim Atak (88) kovanların yanına gitmeye çalışırken aracı ile yoldan çıkarak şarampole yuvarlandı.

Dört günlük sokağa çıkma kısıtlamasının son gününde arıcılık ile uğraşan İbrahim Atak (88) kovanların yanına gitmeye çalışırken aracı ile yoldan çıkarak şarampole yuvarlandı. Batman'ın Kozluk ilçesinde meydana gelen kazada balcı İbrahim Atak'ın sevk ve idaresindeki 72 KA 034 plakalı araç lastiği patlayınca yoldan çıktı. Taklalar atarak şarampole yuvarlanan araçta bulunan İbrahim Atak ve torunu kazadan yara almadan kurtulurken araçta hasar meydana geldi. - BATMAN Kaynak: İHA