Labirent görünümlü Dalyan sazlıkları yine turistlerin gözdesi olacak
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Labirent görünümlü Dalyan sazlıkları yine turistlerin gözdesi olacak

Muğla'nın Ortaca ile Köyceğiz ilçeleri sınırlarındaki alan labirent görünümlü sazlıkların arasında yolculuğa çıkacak turistler, balıkçılları, caretta carettaları ve Dalyan kefalini izlemenin keyfini çıkaracak.

Labirent görünümlü Dalyan sazlıkları yine turistlerin gözdesi olacak
31.05.2020 10:59 | Son Güncelleme: 31.05.2020 10:59

Muğla'nın Ortaca ile Köyceğiz ilçeleri sınırlarındaki alan labirent görünümlü sazlıkların arasında yolculuğa çıkacak turistler, balıkçılları, caretta carettaları ve Dalyan kefalini izlemenin keyfini çıkaracak.

Kaunos Antik Kenti ile tarihi açıdan da zengin bölge, tatlı ve tuzlu suyu, kumsalıyla rüya gibi bir tatil imkanı sunuyor. Gökyüzünden bakıldığında su kanallarındaki parıltıyı gösteren Dalyan, deniz ve gölün birleşiminde yer alan İztuzu Plajı'ndaki kumsal tatilcilerin beğenisini kazanıyor.

Yurt dışı ve yurt içinden tatilini geçirmek için gelen turistlerin uğrak noktalarının arasında yer alan bölgede, havadan bakıldığında labirenti andıran sazlık alanlar yer alıyor.

Dalyan Mahallesi'nden İztuzu Plajı'na hareket eden turistler, sazlıklar arasında balıkçılları, caretta carettaları ve Dalyan kefalini izleyerek turu tamamlıyor.

Kanal, çok sayıda nadir bitki ve hayvan türüne de ev sahipliği yapıyor.

Avrupa'nın en iyi korunan açık alanları arasında gösterilen ve her yıl ortalama 1 milyon turisti ağırlayan Dalyan Kanalı ziyaretçilerini bekliyor.

Yeni tip koronavirüs (Kovid-19) salgını sonrası kontrollü normalleşme sürecinde turistleri yolculuğa çıkaracak teknelerin bakımları da yapılarak kanala indirildi.

"Bölgemizin ender güzelliklerini keşfetmelerini istiyoruz"

Ortaca Kaymakamı Oktay Erdoğan, AA muhabirine, kendisine hayran bırakan labirent görünümlü sazlıkların yine eski hareketli günlerine döneceğini söyledi.

Ender güzelliklere sahip Dalyan Kanalı'nın kıyısında bulunan Kaunos Antik Kenti ve 2 bin 400 yıllık kaya mezarlarının Dalyan'a ayrı bir güzellik kattığını vurgulayan Erdoğan, "Tüm ziyaretçileri ilçemize davet ediyor, bölgemizin bu ender güzelliklerini keşfetmelerini istiyoruz." dedi.

Dalyan'da yaklaşık 30 yıldır turizm işletmeciliği yapan Özay Akdoğan da Dalyan Kanalı'nda 500'e yakın teknenin turizme hizmet verdiğini, hijyen ve Kovid-19 önlemleri konusunda hassasiyetinin arttığı bir dönemde kendilerinin de tüm tedbirleri aldığını belirtti.

İyi bir sezon geçireceklerine inandıklarını anlatan Akdoğan, ziyaretçilerin teknelerle 21 kilometre uzunluğundaki kanalı gezerek çok sayıda kuş türü, caretta caretta ve tarihi yapıları göreceğini dile getirdi.

Kaynak: AA

Manşet

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