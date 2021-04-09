La Liga, Cala'nın Diakhaby'a ırkçı söylemde bulunduğuna ilişkin delil olmadığını açıkladı
HABER SON DAKİKA MAGAZİN SPOR EKONOMİ İNDİRİM KUPONLARITÜMÜ
Üye Girişi

La Liga, Cala'nın Diakhaby'a ırkçı söylemde bulunduğuna ilişkin delil olmadığını açıkladı

Anadolu Ajansı / Şenhan Bolelli - Haberler | Spor
La Liga, Cala'nın Diakhaby'a ırkçı söylemde bulunduğuna ilişkin delil olmadığını açıkladı

İspanya 1. ve 2. futbol liglerindeki kulüplerin bağlı olduğu La Liga kurumu, Cadiz-Valencia maçında, Cadizli futbolcu Jose Torres Ruiz'in (Cala lakaplı) Valencia'nın Fransız futbolcusu Mouctar Diakhaby'a ırkçı söylemde bulunduğuna ilişkin hiçbir delil bulunmadığını açıkladı.

İspanya'da 15 bin TL'den satışa çıkarılan eser, dünyaca ünlü ressam Caravaggio'nun tablosu çıktı
İspanya'da 15 bin TL'den satışa çıkarılan eser, dünyaca ünlü ressam Caravaggio'nun tablosu çıktı
Roma maçına damga vuran olay! Top toplayıcı çocuk, yıldız futbolcunun yüzüne top fırlattı
Roma maçına damga vuran olay! Top toplayıcı çocuk, yıldız futbolcunun yüzüne top fırlattı

İspanya 1. ve 2. futbol liglerindeki kulüplerin bağlı olduğu La Liga kurumu, Cadiz-Valencia maçında, Cadizli futbolcu Jose Torres Ruiz'in (Cala lakaplı) Valencia'nın Fransız futbolcusu Mouctar Diakhaby'a ırkçı söylemde bulunduğuna ilişkin hiçbir delil bulunmadığını açıkladı.

İspanyol futbolunda ilk olan ve büyük tartışmaya yol açan olayla ilgili raporunu açıklayan La Liga, "izlenen video görüntüleri ve dinlenen ses kayıtlarından sonra söz konusu ırkçı suçlamalara ait hiçbir delil bulunmadığını" belirtti.

La Liga, yaptığı yazılı açıklamada, her türlü ırkçı eylemi kınadığını ve buna karşı mücadelesine devam edeceğini yineleyerek, "La Liga ve tüm kulüpler, İspanyol profesyonel futbol müsabakalarımızda hakim olan eşitlik ve saygı değerlerini korumak için gereken her şeyi yapmak üzere, sporumuzu her seviyede ve temsil eden tüm kurumlarla birlikte çalışmaya devam edecek." ifadesini kullandı.

Söz konusu olayla ilgili Diakhaby'nin başvurusu üzerine iki gün önce soruşturma açan İspanya Futbol Federasyonu Maç Komitesi ise henüz bir açıklama yapmadı.

Bu arada La Liga'nın raporuna tepki gösteren Valencia Kulübü, "Delil olmaması bu olayın olmadığı anlamına gelmez." açıklamasında bulunarak, "Amacımız, bu tür sorunlarla mücadele edecek değişimi ve bu çok ciddi olaya uygun yanıtı görmektir." görüşünü savundu.

İspanya 1. Futbol Ligi'nin (La Liga) 29. haftasında, 4 Nisan'da oynanan Cadiz-Valencia maçının 29. dakikasında Cala'nın kendisine ırkçı söylemde bulunduğunu belirten Diakhaby, buna tepki olarak takım arkadaşlarıyla birlikte soyunma odasına gitmiş, sonrasında takım sahaya geri dönse de Fransız futbolcu değiştirilerek karşılaşmayı tribünden izlemişti.

Valencia Kulübü, her türlü ırkçı harekete karşı olduğunu vurgulayarak, futbolcusu Diakhaby'e tam destek verirken, İspanyol futbolcu Cala ise "Ya beni yanlış anladı ya da uydurdu. Gerisi tiyatro" diyerek, hakkındaki tüm suçlamaları reddetmişti.

La Liga tarihinde ilk defa bir takım futbolda ırkçılıkla bağlantılı bir olaydan dolayı sahadan çekilse de, karşılaşma verilen 15 dakikalık aradan sonra kaldığı dakikadan devam etmiş ve ev sahibi takım maçı 2-1 kazanmıştı.

Kaynak: Anadolu Ajansı / Şenhan Bolelli

Haber Yorumları
500
Yazılan yorumlar hiçbir şekilde Haberler.com’un görüş ve düşüncelerini yansıtmamaktadır. Yorumlar, yazan kişiyi bağlayıcı niteliktedir.

Manşet Haberler

Hakkımızda Künye İletişim Reklam Webmaster İşbirliği RSS Sitene Ekle
Haber Son Dakika Güncel Haberler Yerel Haberler Fotogaleri İndirim Kuponları
Haberler Ekonomi Spor Magazin Dünya Gündem
Politika Fuat Oktay Ahmet Davutoğlu Alparslan Türkeş Mevlüt Çavuşoğlu Adil Karaismailoğlu
Magazin Nur Sürer Dilan Çıtak Caner Cindoruk Murat Yıldırım
Spor Ali Koç Fatih Terim Şenol Güneş Cüneyt Çakır Abdullah Avcı
Tüm Haberler Kripto Paralar Rüya Tabirleri Abd Instagram
Antoloji.com Hastane.com.tr Intersinema.com Yenikadin.com
Haberler.com Ios Uygulaması Haberler.com Android Uygulaması Haberler.com Huawei Uygulaması
Haberler.com Google News Haberler.com Facebook Haberler.com Twitter Haberler.com Instagram Haberler.com Linkedin Haberler.com Whatsapp Google Asistan Haberler.com Google Podcast Haberler.com iTunes Podcast Haberler.com Spotify Podcast Haberler.com RSS Haberler.com Google Business Haberler.com Wikipedia Haberler.com Youtube
Şu an buradasınız: La Liga, Cala'nın Diakhaby'a ırkçı söylemde bulunduğuna ilişkin delil olmadığını açıkladı - Spor Haberleri
Sitemizde yayınlanan haberlerin telif hakları haber kaynaklarına aittir, haberleri kopyalamayınız.

[Kullanım Şartları] - [Hata Bildir] 9.4.2021 15:44:40. #1.15#
title