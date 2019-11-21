KYK Akören Yurt Müdürlüğü öğrencileri kan bağışında bulundu
Konya'nın Akören ilçesindeki Kredi ve Yurtlar kurumu (KYK) Akören Yurt Müdürlüğü'nde kalan üniversite öğrencileri ve personeli Kızılay'a kan bağışında bulundu.
Konya'nın Akören ilçesindeki Kredi ve Yurtlar kurumu (KYK) Akören Yurt Müdürlüğü'nde kalan üniversite öğrencileri ve personeli Kızılay'a kan bağışında bulundu.
KYK Akören Yurt Müdürlüğü'nden yapılan yazılı açıklamada, yurt içerisinde gerçekleştirilen kan bağışlama etkinliğine Akören ilçe Kaymakamı Yunus Emre Temel, ilçe Daire Amirleri, Akören Ali Rıza Ercan MYO öğrencileri ve ilçe sakinleri destek verdi.
Yurt Müdürü Murat Şahin, açıklamada kan bağışıyla ilgili şunları kaydetti:
"Toplumda kan bağışı bilincinin ve farkındalığının oluşması, gençler arasında kan vermenin öneminin anlaşılması, düzenli ve gönüllü kan bağışçısı sayısının artırılması amacıyla Türk Kızılay'ına kan bağışında bulunduk."