Kuzey Makedonya-Hollanda maçında TRT spikeri tekrarı, yeni pozisyon sanarak anlattı

EURO 2020'ye A Milli Takım'ın kötü performansı kadar, turnuvanın yayıncı kuruluşu TRT'nin spikerleri de damga vurdu. Son olarak, C Grubu'nda oynanan Kuzey Makedonya-Hollanda maçının spikeri, bir gol pozisyonunun tekrarını yeni pozisyonmuş gibi anlatınca sosyal medyada gündem oldu. Pozisyonun hemen ardından izleyicilerden özür dileyen spiker, futbolseverler tarafından eleştirilmekten kurtulamadı.