Kuzey Makedonya-Hollanda maçında TRT spikeri tekrarı, yeni pozisyon sanarak anlattı
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Kuzey Makedonya-Hollanda maçında TRT spikeri tekrarı, yeni pozisyon sanarak anlattı

Haberler.com / Ali Gülhan - Haberler | Spor

EURO 2020'ye A Milli Takım'ın kötü performansı kadar, turnuvanın yayıncı kuruluşu TRT'nin spikerleri de damga vurdu. Son olarak, C Grubu'nda oynanan Kuzey Makedonya-Hollanda maçının spikeri, bir gol pozisyonunun tekrarını yeni pozisyonmuş gibi anlatınca sosyal medyada gündem oldu. Pozisyonun hemen ardından izleyicilerden özür dileyen spiker, futbolseverler tarafından eleştirilmekten kurtulamadı.

EURO 2020'nin yayıncı kuruluşu TRT, spikerleriyle gündeme gelmeye devam ediyor. Kuzey Makedonya ile Hollanda arasında oynanan C Grubu karşılaşmasında, bir pozisyonun tekrarını yeni pozisyonmuş gibi anlatan spiker sosyal medyada gündeme oturdu.

TRT'YE TEPKİ YAĞDI

Pozisyonun tekrarını yeni pozisyon gibi heyecanlı şekilde anlatan TRT spikerinin o anları sosyal medyada viral oldu. Futbolseverler, TRT'yi ve spikeri eleştiren paylaşımlar yaparak tepkilerini gösterdi.

Kuzey Makedonya-Hollanda maçında yaşanan bir pozisyonun tekrarını, yeniymiş gibi anlatan TRT spikeri alay konusu oldu
Kuzey Makedonya-Hollanda maçında yaşanan bir pozisyonun tekrarını, yeniymiş gibi anlatan TRT spikeri alay konusu oldu
Kuzey Makedonya-Hollanda maçında yaşanan bir pozisyonun tekrarını, yeniymiş gibi anlatan TRT spikeri alay konusu oldu
Kuzey Makedonya-Hollanda maçında yaşanan bir pozisyonun tekrarını, yeniymiş gibi anlatan TRT spikeri alay konusu oldu
Kuzey Makedonya-Hollanda maçında TRT spikeri tekrarı, yeni pozisyon sanarak anlattı
Ali Gülhan
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