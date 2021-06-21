Kuzey Makedonya-Hollanda maçında TRT spikeri tekrarı, yeni pozisyon sanarak anlattı
EURO 2020'ye A Milli Takım'ın kötü performansı kadar, turnuvanın yayıncı kuruluşu TRT'nin spikerleri de damga vurdu. Son olarak, C Grubu'nda oynanan Kuzey Makedonya-Hollanda maçının spikeri, bir gol pozisyonunun tekrarını yeni pozisyonmuş gibi anlatınca sosyal medyada gündem oldu. Pozisyonun hemen ardından izleyicilerden özür dileyen spiker, futbolseverler tarafından eleştirilmekten kurtulamadı.
EURO 2020'nin yayıncı kuruluşu TRT, spikerleriyle gündeme gelmeye devam ediyor. Kuzey Makedonya ile Hollanda arasında oynanan C Grubu karşılaşmasında, bir pozisyonun tekrarını yeni pozisyonmuş gibi anlatan spiker sosyal medyada gündeme oturdu.
TRT'YE TEPKİ YAĞDI
Pozisyonun tekrarını yeni pozisyon gibi heyecanlı şekilde anlatan TRT spikerinin o anları sosyal medyada viral oldu. Futbolseverler, TRT'yi ve spikeri eleştiren paylaşımlar yaparak tepkilerini gösterdi.